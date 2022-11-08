«подергивание век может быть одним из ранних признаков заболеваний мозга и нервной системы: к ним относятся болезнь Паркинсона, паралич Белла, дистония, рассеянный склероз, синдром Туретта».

Веко полностью с силой закрывается каждый раз, когда оно дергается.

Глаза становятся красными, опухшими.

Глаза трудно открывать.

Подергивание длится дольше, чем несколько недель

Возникает подергивание на лице, в других частях тела.

Веки выглядят опущенными.

Подергивание глаза может быть одним из ранних признаков болезни мозга, например, паркинсонизма, сообщила в беседе с «МедикФорум» офтальмолог Ирина Меликян. Специалист констатировала, что чаще такое подергивание возникает как сигнал менее опасных нарушений. В частности, оно может стать следствием повышенного стресса, усталости, зрительного напряжения и сухости глаз, злоупотребления кофеином и алкоголем. Но иногдаИрина Меликян отметила, что подергивание может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Но его явно затянувшийся характер говорит о необходимости обратиться к специалисту. Также это нужно сделать, если человек испытывает что-либо из следующего:Ранее портал MedikForum.ru писал о неэффективности использования МРТ при боли в спине.

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