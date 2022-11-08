Подергивание глаза может быть одним из ранних признаков болезни мозга
В некоторых случаях подергивание век может быть ранним признаком определенных заболеваний мозга и нервной системы.
Подергивание глаза может быть одним из ранних признаков болезни мозга, например, паркинсонизма, сообщила в беседе с «МедикФорум» офтальмолог Ирина Меликян. Специалист констатировала, что чаще такое подергивание возникает как сигнал менее опасных нарушений. В частности, оно может стать следствием повышенного стресса, усталости, зрительного напряжения и сухости глаз, злоупотребления кофеином и алкоголем. Но иногда
«подергивание век может быть одним из ранних признаков заболеваний мозга и нервной системы: к ним относятся болезнь Паркинсона, паралич Белла, дистония, рассеянный склероз, синдром Туретта».
Как долго может дергаться глаз? Ирина Меликян отметила, что подергивание может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Но его явно затянувшийся характер говорит о необходимости обратиться к специалисту. Также это нужно сделать, если человек испытывает что-либо из следующего:
- Веко полностью с силой закрывается каждый раз, когда оно дергается.
- Глаза становятся красными, опухшими.
- Глаза трудно открывать.
- Подергивание длится дольше, чем несколько недель
- Возникает подергивание на лице, в других частях тела.
- Веки выглядят опущенными.
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