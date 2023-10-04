Недостаток сна повышает риск гипертонии – вот сколько нужно спать
Новое исследование дополняет список причин, почему так важно хорошо выспаться.
Неправильный выбор диеты часто является причиной высокого кровяного давления или гипертонии, но новое исследование предупреждает, что не следует игнорировать и другие факторы образа жизни.
Исследование показало, что женщины, которые спят менее семи-восьми часов ночью, подвергаются большему риску развития чрезмерного чтения.
"Вызывает тревогу то, что высокое кровяное давление является предшественником серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов. Поэтому крайне важно свести к минимуму вероятность развития гипертонии и контролировать факторы риска", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Осмотрев 66 122 женщины в возрасте от 25 до 42 лет в рамках исследования здоровья медсестер, исследовательская группа собрала данные о возрасте участников, расе, индексе массы тела (ИМТ), диете, образе жизни, физической активности, истории апноэ во сне и семейному анамнезу гипертонии.
В начале исследования у всех участников не было высокого кровяного давления, но их показатели оценивались каждые два года.
"За время наблюдения 25 987 женщин развили гипертонию, причем те, кто спал менее семи-восьми часов, имели значительно более высокий риск развития высокого кровяного давления. Участники, у которых были проблемы с засыпанием и сном, также были более склонны к высокому давлению. Однако раннее пробуждение не было связано с повышенным риском".
Более того, эти ассоциации оставались значимыми даже после того, как данные были скорректированы с учетом графика сменной работы участников (ночные или дневные смены) и хронотипа (тенденция соблюдать часы ранней пташки или «совы»).
Хотя точная природа связи между сном и риском гипертонии остается неизвестной, исследователи объяснили, что проблемы со сном могут вызвать цепочку событий, которые могут увеличить задержку натрия, жесткость артерий и сердечный выброс, закладывая вредную основу для гипертонии.
Нарушения цикла сна и бодрствования также могут влиять на сужение и расслабление кровеносных сосудов. Тем не менее, исследовательская группа также заметила, что женщины с проблемами сна имеют в среднем более высокий ИМТ, меньшую физическую активность и более плохое питание. Некоторые из них, вероятно, также курили и пили.
Одним из ограничений исследования является то, что исследователи могли собирать данные о качестве сна только в определенные моменты времени на протяжении всего исследования.
Теперь они надеются выяснить, могут ли снотворные лекарства оказать благотворное влияние на кровяное давление, и расширить свою работу, включив в нее мужчин и небинарных участников.
«Службы здравоохранения во всем мире рекомендует спать семь и более часов в сутки, и если вы не можете заснуть или уснуть, возможно, стоит выяснить, почему это так. Я надеюсь, что эти результаты еще больше подчеркивают решающую роль качественного сна в нашем общем благополучии», - советует Андреева.
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