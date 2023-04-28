Риск ожирения и гипертонии повышаться в зависимости от того, как долго вы спите - врач Андреева

"Исследование показало, что люди, которые регулярно спали в полдень (сиесту) продолжительностью 30 минут или дольше, чаще страдают от различных проблем со здоровьем", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.





"Это исследование показывает важность учета продолжительности сиесты и ставит вопрос о том, может ли короткий дневной сон давать уникальные преимущества".

Достаточное количество сна жизненно важно для того, чтобы организм мог функционировать в меру своих возможностей. Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов каждую ночь. Однако новое исследование показало, что дополнительный дневной сон сопряжен с определенными рисками.Они с большей вероятностью имели более высокий индекс массы тела, более высокое кровяное давление и ряд других состояний, связанных с сердечными заболеваниями и диабетом, по сравнению с теми, кто не спал. Индекс массы тела, также известный как ИМТ, является маркером ожирения, учитывающим рост и вес человека.В результате участники были разделены на три категории: без сиесты, сиесты короче 30 минут и сиесты дольше 30 минут.У тех, кто соблюдал короткую сиесту, систолическое артериальное давление было меньше, чем у тех, кто не соблюдал сиесту.Ранее МедикФорум писал о пользе утреннего стакана воды.

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