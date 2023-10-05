Врач Соломатина: кофе содействует защите сердца и сосудов от старения

«Полифенолы кофе благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, то есть защищают сосуды и сердце от старения, от разрушения свободными радикалами», - уточнила специалистка в комментарии для «Москвы 24».

По словам врача Соломатиной, позитивное действие кофе на сердце и сосудистую систему объясняется высоким содержанием антиоксидантов полифенолов. Медик отметила, что употребление кофе содействует защите сердца и сосудов от старения.Соломатина добавила, что кофе поимо прочего является источников витамина PP, важного для укрепления сосудов.Вместе с тем она обратила внимание на то, что при некоторых проблемах со здоровьем кофе бывает противопоказан. Гипертония, склонность к бессоннице, эмоциональная неустойчивость – все это случаи, когда пить кофе не следует без предварительного обсуждения с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нутрициолог Екатерина Старновская назвала опасные для нервной системы дозы кофе и чая

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