Врач Романенко: сонливость может говорить о нарушении функции щитовидной железы

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сонливость

Врач терапевт Татьяна Романенко заявила, что постоянная сонливость может быть следствием нехватки витамина D или проблем с щитовидной железой.

Осенью многие люди начинают чаще жаловаться на ощущаемую днем сонливость. Врач Романенко сообщила, что это состояние является естественной реакцией организма на происходящие климатические изменения. С уменьшением светового дня и усилением холодов снижается уровень физической активности и становится меньше серотонина, что создает соответствующий настрой, вызывает апатию и желание спать.

В то же время, заметила врач Романенко, сонливость бывает обусловлена патологическими причинами и вызывается сбоями в работе организма. Например, она возможна при железодефицитной анемии или может говорить о нарушении функции щитовидной железы.

«Сниженная функция щитовидной железы, нехватка каких-то витаминов и микроэлементов, например железа, витамина D, также будут давать сонливость», - предупредила Татьяна Романенко в своем комментарии ля «Москвы 24».

При инфекционных заболеваниях тоже ощущается повышенная сонливость – организм отключает активные функции, чтобы иммунная система эффективнее боролась с возбудителем. На стадии выздоровления она возникает как состояние, помогающее организму быстрее восстанавливаться.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при проблемах с щитовидной железой у человека возникают вспышки гнева.

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : сонливость, причины нарушения, Татьяна Романенко
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