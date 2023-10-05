Врач Романенко: сонливость может говорить о нарушении функции щитовидной железы

«Сниженная функция щитовидной железы, нехватка каких-то витаминов и микроэлементов, например железа, витамина D, также будут давать сонливость», - предупредила Татьяна Романенко в своем комментарии ля «Москвы 24».

Осенью многие люди начинают чаще жаловаться на ощущаемую днем сонливость. Врач Романенко сообщила, что это состояние является естественной реакцией организма на происходящие климатические изменения. С уменьшением светового дня и усилением холодов снижается уровень физической активности и становится меньше серотонина, что создает соответствующий настрой, вызывает апатию и желание спать.В то же время, заметила врач Романенко, сонливость бывает обусловлена патологическими причинами и вызывается сбоями в работе организма. Например, она возможна при железодефицитной анемии или может говорить о нарушении функции щитовидной железы.При инфекционных заболеваниях тоже ощущается повышенная сонливость – организм отключает активные функции, чтобы иммунная система эффективнее боролась с возбудителем. На стадии выздоровления она возникает как состояние, помогающее организму быстрее восстанавливаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при проблемах с щитовидной железой у человека возникают вспышки гнева

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.