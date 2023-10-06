5 советов врача по предотвращению и даже обращению вспять остеопороза

173 Фото: https://unsplash.com/photos/v47ltneXusM
5 советов врача по предотвращению и даже обращению вспять остеопороза


Врач сказал, что последствия остеопороза могут быть разрушительными, но это заболевание «излечимо и предотвратимо».


Ежегодно происходит огромное количество переломов, связанных с остеопорозом, и каждый месяц происходят миллионы смертей в результате перелома бедра.

Остеопороз «обратим», считает врач-терапевт.

Что такое остеопороз?


Остеопороз – это когда кости постепенно становятся более хрупкими.

«Правильное сочетание изменений образа жизни, диетических изменений и физических упражнений может остановить прогрессирование потери костной массы, а в некоторых случаях даже увеличить плотность костной ткани. Хотя профилактика действительно является лучшим способом действий, есть важные шаги, которые могут помочь, если у вас уже есть это заболевание», — говорит врач-терапевт Арсеньева Элеонора специально для МедикФорум.

Симптомы остеопороза 


На ранних стадиях потери костной массы симптомы обычно отсутствуют. Однако если ваши кости повреждены, у вас могут возникнуть следующие симптомы остеопороза:
  • Боль в спине, вызванная разрушением или переломом позвонков. 
  • Постепенная потеря высоты. 
  • Ссутулившаяся поза 
  • Перелом кости, который происходит легче. 


Уровни гормонов


"Одним из самых сильных факторов риска является снижение уровня эстрогена у женщин в период менопаузы". 

Лечение рака простаты у мужчин и рака молочной железы у женщин может ускорить потерю костной массы. Гипертиреоз или чрезмерная выработка гормонов щитовидной железы также может вызывать потерю костной массы.

Советы врача-терапевта по предотвращению и даже обращению вспять остеопороза


Получение достаточного количества кальция и витамина D является важной частью профилактики остеопороза и других связанных с ним заболеваний, способствующих росту костей и поддержанию их здоровья.

Ешьте много фруктов и овощей, это пойдет на пользу не только здоровью костей, но и здоровью в целом. Кости также можно укрепить с помощью физических упражнений, поэтому для улучшения силы рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее двух с половиной часов в неделю.

"Профилактику остеопороза и здоровье костей можно улучшить в любом возрасте – не думайте, что уже слишком поздно, и обратитесь к терапевту за советом о том, как улучшить здоровье костей".

Чтобы проверить плотность вашей костной ткани и общее состояние костей, могут быть проведены тесты, что означает, что вы сможете получить представление о своей ситуации и о том, нужно ли вам предпринимать какие-либо действия. Спросите своего врача, где и когда вы можете пройти тест на плотность костной ткани.

«Профилактику остеопороза и здоровье костей можно улучшить в любом возрасте. Не думайте, что уже слишком поздно, и проконсультируйтесь с терапевтом или медицинским работником за советом о том, как улучшить здоровье ваших костей», - утверждает врач.



Ранее МедикФорум писало том, что употребление сладкого не является причиной диабета.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Остеопороз у пожилых мужчин: недооценивается и недолечивается
5 советов как предотвратить остеопороз
Новое лечение остеопороза - оптимизированный витамин K2
Теги : советы врачей, остеопороз, профилактика остеопороза
Врач Алентов назвал витамин D единственным необходимым большинству
Онколог Тулина назвала заметные при развитии раковых опухолей признаки интоксикации
Эндокринолог Блюхер: стройные внешне люди фактически могут страдать ожирением