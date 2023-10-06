5 советов врача по предотвращению и даже обращению вспять остеопороза

Что такое остеопороз?

«Правильное сочетание изменений образа жизни, диетических изменений и физических упражнений может остановить прогрессирование потери костной массы, а в некоторых случаях даже увеличить плотность костной ткани. Хотя профилактика действительно является лучшим способом действий, есть важные шаги, которые могут помочь, если у вас уже есть это заболевание», — говорит врач-терапевт Арсеньева Элеонора специально для МедикФорум.

Симптомы остеопороза

Боль в спине, вызванная разрушением или переломом позвонков.

Постепенная потеря высоты.

Ссутулившаяся поза

Перелом кости, который происходит легче.





Уровни гормонов

"Одним из самых сильных факторов риска является снижение уровня эстрогена у женщин в период менопаузы".

Советы врача-терапевта по предотвращению и даже обращению вспять остеопороза





"Профилактику остеопороза и здоровье костей можно улучшить в любом возрасте – не думайте, что уже слишком поздно, и обратитесь к терапевту за советом о том, как улучшить здоровье костей".

«Профилактику остеопороза и здоровье костей можно улучшить в любом возрасте. Не думайте, что уже слишком поздно, и проконсультируйтесь с терапевтом или медицинским работником за советом о том, как улучшить здоровье ваших костей», - утверждает врач.

Ежегодно происходит огромное количество переломов, связанных с остеопорозом, и каждый месяц происходят миллионы смертей в результате перелома бедра.Остеопороз «обратим», считает врач-терапевт.Остеопороз – это когда кости постепенно становятся более хрупкими.На ранних стадиях потери костной массы симптомы обычно отсутствуют. Однако если ваши кости повреждены, у вас могут возникнуть следующиеЛечение рака простаты у мужчин и рака молочной железы у женщин может ускорить потерю костной массы. Гипертиреоз или чрезмерная выработка гормонов щитовидной железы также может вызывать потерю костной массы.Получение достаточного количества кальция и витамина D является важной частью профилактики остеопороза и других связанных с ним заболеваний, способствующих росту костей и поддержанию их здоровья.Ешьте много фруктов и овощей, это пойдет на пользу не только здоровью костей, но и здоровью в целом. Кости также можно укрепить с помощью физических упражнений, поэтому для улучшения силы рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее двух с половиной часов в неделю.Чтобы проверить плотность вашей костной ткани и общее состояние костей, могут быть проведены тесты, что означает, что вы сможете получить представление о своей ситуации и о том, нужно ли вам предпринимать какие-либо действия. Спросите своего врача, где и когда вы можете пройти тест на плотность костной ткани.Ранее МедикФорум писал о том, что употребление сладкого не является причиной диабета.

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