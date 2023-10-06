Врач Крулев: преждевременная седина бывает признаком ранних атеросклеротических бляшек

«Атеросклероз, если его вовремя не поймать, способен спровоцировать инфаркт, инсульт, внезапную смерть», - проинформировал врач в «Дзен».

«Проявления атеросклероза были пропорциональны выраженности седины», - уточнил врач-кардиолог.

Кардиолог Крулев напомнил россиянам об опасности процесса накопления атеросклеротических бляшек в кровеносных сосудах. Состояние, вызываемое им – атеросклероз – разрушает сосудистую ткань, ухудшает функции сосудов и повышает для человека риск появления опасных для жизни патологий.До недавнего времени атеросклероз считался проблемой пожилых людей, но сегодня медики все чаще говорят о его развитии в том возрасте, когда человек может находиться в хорошей физической форме, иметь крепкое здоровье. По словам Крулева, учеными из Испании было проведено исследование с участием мужчин, которым было от 42 до 64 лет. Специалисты пришли к выводу, что признаком ранних атеросклеротических бляшек бывает преждевременная седина.В свою очередь, другой российский медик, кардиолог Анна Кореневич посоветовала взрослым людям контролировать содержание холестерина в крови – его повышенный уровень может говорить о наличии атеросклеротических бляшек. Врач добавила, что наиболее опасным событием может стать разрыв бляшки. По словам Кореневич, инфаркт или инсульт происходят, «когда бляшка лопается».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасны случаи резкого понижения артериального давления.

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