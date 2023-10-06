Врач делится «продуктом номер один» для облегчения боли в спине

Что такое антиоксиданты?

"В низких концентрациях свободные радикалы фактически помогают организму бороться с инфекциями и болезнями. Наш организм вырабатывает антиоксиданты естественным путем, но если уровень свободных радикалов становится слишком высоким, нам также необходимо получать их из рациона, чтобы действовать в качестве защиты", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Продукта номер один, которую нужно есть каждый день, если у вас болит спина, — это черника».

"Другое небольшое исследование показало, что синие плоды могут ускорить восстановление мышц после интенсивных упражнений на ноги, что приводит к уменьшению боли", - объясняет терапевт Андреева.

"Хорошей новостью является то, что они также низкокалорийны: одна чашка содержит всего 84 калории".

Другие продукты с антиоксидантами

Черника, отличающаяся сладким, но кисловатым вкусом, — это больше, чем просто вкусная добавка к йогурту.Маленькие плоды, наполненные клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, могут поддержать несколько аспектов вашего здоровья.Более того, эти питательные вещества могут уменьшить боль в спине, снимая воспаление, которое может привести к хронической боли. Вызывает тревогу тот факт, что боль в спине является распространенной проблемой, от которой страдают примерно четверо из пяти людей, в результате чего у многих людей по всей стране болят спины.Однако, по мнению врача,Антиоксиданты — это молекулы, которые образуются в организме, а также поступают с пищей. Они необходимы для поддержания здоровья организма, нейтрализуя клетки, известные как свободные радикалы.Черника — идеальная еда, если вы хотите избежать болей в спине. Врач объяснил, что содержание антиоксидантов и витаминов в ягодах может помочь уменьшить воспаление, а также болезненные симптомы.Доктор не единственный продукт, который поддерживает влияние черники на боль - исследование также подтвердило это утверждение.Результаты показали, что ежедневное употребление черники может уменьшить боль, скованность и трудности при выполнении повседневной деятельности у людей с остеоартритом.Кроме того, черника также может улучшить ваше здоровье за счет нейтрализации свободных радикалов, которые представляют собой нестабильные молекулы, которые могут повредить клетки и увеличить риск хронических заболеваний.100 г темного шоколада содержат примерно, что ставит его на 11 -е место среди продуктов с самым высоким содержанием антиоксидантов в мире.Шпинат является превосходным источником многих питательных веществ, включая: витамины, необходимые для здоровой иммунной системы и здорового зрения.Брокколи считается одним из овощей с самой, и, как мы уже обсуждали ранее, витамин С считается важным антиоксидантом.Одна порция брокколи (около 100 г) содержит примерно всю рекомендуемую суточную норму витамина С.Ранее МедикФорум писал о факторах риска рака молочной железы.

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