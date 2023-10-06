Врач делится «продуктом номер один» для облегчения боли в спине

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Врач делится «продуктом номер один» для облегчения боли в спине


Врач-терапевт рекомендовал богатые антиоксидантами фрукты для облегчения болей в спине.


Черника, отличающаяся сладким, но кисловатым вкусом, — это больше, чем просто вкусная добавка к йогурту.

Маленькие плоды, наполненные клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, могут поддержать несколько аспектов вашего здоровья.

Более того, эти питательные вещества могут уменьшить боль в спине, снимая воспаление, которое может привести к хронической боли. Вызывает тревогу тот факт, что боль в спине является распространенной проблемой, от которой страдают примерно четверо из пяти людей, в результате чего у многих людей по всей стране болят спины.

Однако, по мнению врача, употребление продуктов, богатых антиоксидантами, может облегчить симптомы боли.

Что такое антиоксиданты?


Антиоксиданты — это молекулы, которые образуются в организме, а также поступают с пищей. Они необходимы для поддержания здоровья организма, нейтрализуя клетки, известные как свободные радикалы.

"В низких концентрациях свободные радикалы фактически помогают организму бороться с инфекциями и болезнями. Наш организм вырабатывает антиоксиданты естественным путем, но если уровень свободных радикалов становится слишком высоким, нам также необходимо получать их из рациона, чтобы действовать в качестве защиты", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Черника — идеальная еда, если вы хотите избежать болей в спине. Врач объяснил, что содержание антиоксидантов и витаминов в ягодах может помочь уменьшить воспаление, а также болезненные симптомы.

«Продукта номер один, которую нужно есть каждый день, если у вас болит спина, — это черника».

Доктор не единственный продукт, который поддерживает влияние черники на боль - исследование также подтвердило это утверждение.

Результаты показали, что ежедневное употребление черники может уменьшить боль, скованность и трудности при выполнении повседневной деятельности у людей с остеоартритом.

"Другое небольшое исследование показало, что синие плоды могут ускорить восстановление мышц после интенсивных упражнений на ноги, что приводит к уменьшению боли", - объясняет терапевт Андреева.

Кроме того, черника также может улучшить ваше здоровье за счет нейтрализации свободных радикалов, которые представляют собой нестабильные молекулы, которые могут повредить клетки и увеличить риск хронических заболеваний.

"Хорошей новостью является то, что они также низкокалорийны: одна чашка содержит всего 84 калории".

Другие продукты с антиоксидантами


Темный шоколад

100 г темного шоколада содержат примерно 4,18 мг антиоксидантов , что ставит его на 11 -е место среди продуктов с самым высоким содержанием антиоксидантов в мире. 

Шпинат

Шпинат является превосходным источником многих питательных веществ, включая витамины-антиоксиданты А и С: витамины, необходимые для здоровой иммунной системы и здорового зрения. 

Брокколи

Брокколи считается одним из овощей с самой высокой концентрацией витамина С, и, как мы уже обсуждали ранее, витамин С считается важным антиоксидантом. 

Одна порция брокколи (около 100 г) содержит примерно всю рекомендуемую суточную норму витамина С. 



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