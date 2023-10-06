Лор Зайцев: сосудосуживающие капли могут вредить состоянию мозга и сердца

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насморк

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал опасные последствия необдуманного и бесконтрольного использования сосудосуживающих капель.

Лор Зайцев сообщил, что сосудосуживающие капли являются для организма источником адреналина. Используя эти средства не по назначению врача, люди рискуют заполучить проблемы с сердцем, вплоть до серьезных и опасных для жизни. Зайцев предупредил, что сосудосуживающие капли могут вредить состоянию мозга и сердца.

«Нос – это череп, и здесь происходит очень сильная сосудистая реакция, что, безусловно, может навредить и мозгу, и сердцу. Может быть сердечный приступ. Как минимум задействуются экстрасистолы, начинаются перебои в работе сердца, аритмия», - поделился медик с «АиФ».

Он добавил, что особенно опасной является ситуация, когда с помощью назальных средств дома начинают лечить насморк у ребенка. Детский организм при этом снабжается крайне высокой для него дозой адреналина.

«Человек может заболеть сердечно-сосудистыми патологиями из-за одних только сосудосуживающих капель», - констатировал Владимир Зайцев.

Врач напомнил, что сосудосуживающие препараты нельзя использовать дольше трех-пяти дней и посоветовал осваивать способы, помогающие обходится без капель или спреев в нос. Например, можно принимать противоаллергенные средства. Самое правильное при насморке – обращаться к специалисту.

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Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Здоровье
врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории
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Теги : лечение насморка, причины инфарктов, Владимир Зайцев
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