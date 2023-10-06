Врач Алентов назвал витамин D единственным необходимым большинству

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витамин D

Врач общей практики Игорь Алентов: витамин D – единственный необходимый большинству людей практически весь год.

Врач Алентов проинформировал:

«Единственный витамин, который необходим большинству людей дополнительно в любое время года, – это витамин D».

Специалист заявил, что данный витамин вырабатывается в коже, когда она подвергается воздействию солнечного света. Поэтому врачи рекомендуют пациентам осенью и зимой чаще бывать на свежем воздухе и совершать прогулки, оставляя открытыми лицо и кисти рук – это помогает организму синтезировать необходимое ему вещество. Алентов отметил, что большинство россиян испытывают нехватку витамина D в сезон холодов, когда сокращается количество солнца. Многим людям его не хватает на протяжении всего года из-за общего малого количества солнечных дней.

«Большинству людей нет необходимости проверять уровень витамина D. Достаточно принимать его профилактически, уточнив необходимую дозу у врача, – она может отличаться в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний», - поделился медик советом в беседе с «Известиями».
 
Также, добавил Алентов, качественным источником витамина D для организма может быть животная пища: рыба, икра, яичные желтки, молоко. Принимать витамин D в виде БАДов специалист не рекомендует. По его словам, при необходимости грамотные врачи назначают пациентам лекарственные препараты с этим витамином.

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Игорь Алентов
Игорь Алентов
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог
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Теги : витамин D, советы врачей, Игорь Алентов
Врач Алентов назвал витамин D единственным необходимым большинству
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