Врач Алентов назвал витамин D единственным необходимым большинству

«Единственный витамин, который необходим большинству людей дополнительно в любое время года, – это витамин D».

«Большинству людей нет необходимости проверять уровень витамина D. Достаточно принимать его профилактически, уточнив необходимую дозу у врача, – она может отличаться в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний», - поделился медик советом в беседе с «Известиями».

Врач Алентов проинформировал:Специалист заявил, что данный витамин вырабатывается в коже, когда она подвергается воздействию солнечного света. Поэтому врачи рекомендуют пациентам осенью и зимой чаще бывать на свежем воздухе и совершать прогулки, оставляя открытыми лицо и кисти рук – это помогает организму синтезировать необходимое ему вещество. Алентов отметил, что большинство россиян испытывают нехватку витамина D в сезон холодов, когда сокращается количество солнца. Многим людям его не хватает на протяжении всего года из-за общего малого количества солнечных дней.Также, добавил Алентов, качественным источником витамина D для организма может быть животная пища: рыба, икра, яичные желтки, молоко. Принимать витамин D в виде БАДов специалист не рекомендует. По его словам, при необходимости грамотные врачи назначают пациентам лекарственные препараты с этим витамином.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких количествах употребляемые кофе и чай становятся опасными для здоровья

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