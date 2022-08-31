Врач Захарова: авокадо снижает уровень «плохого» холестерина — достаточно одного в день
Высокий уровень холестерина может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому очень важно контролировать содержание жиров. Высокий уровень холестерина является ступенькой к проблемам со здоровьем, начиная от сердечных заболеваний и заканчивая инсультом.
В частности, «плохой» холестерин, также известный как ЛПНП, может накапливаться в ваших артериях, повышая этот риск. Хорошей новостью является то, что вы можете многое сделать, чтобы восстановить свои уровни из красной зоны, включая здоровую диету.
Добавляете ли вы его в гуакамоле или добавляете в салат, популярность авокадо в последние годы резко возросла.
"Обладая маслянистым и свежим вкусом, авокадо предлагает больше, чем приятный вкус. Этот маленький фрукт может помочь снизить уровень вредного холестерина. Одна из причин, по которой этот продукт может снизить ваш уровень, заключается в содержании в ней ненасыщенных жиров. Мякоть авокадо содержит полезные для сердца мононенасыщенные жиры, которые могут помочь снизить уровень окисленного холестерина ЛПНП", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МеикФорум.
Кроме того, авокадо может повысить уровень холестерина ЛПВП, который часто называют хорошим холестерином. Авокадо также является отличным источником фитостеролов, природного питательного вещества, снижающего уровень холестерина, которое содержится в растениях.
Когда дело доходит до того, сколько вы должны есть, Захарова рекомендует съедать один авокадо в день, чтобы снизить уровень холестерина.
Ранее МедикФорум писал о том, как питаться при эндометриозе.
Оставить комментарий