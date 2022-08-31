Врач Захарова: авокадо снижает уровень «плохого» холестерина — достаточно одного в день

"Обладая маслянистым и свежим вкусом, авокадо предлагает больше, чем приятный вкус. Этот маленький фрукт может помочь снизить уровень вредного холестерина. Одна из причин, по которой этот продукт может снизить ваш уровень, заключается в содержании в ней ненасыщенных жиров. Мякоть авокадо содержит полезные для сердца мононенасыщенные жиры, которые могут помочь снизить уровень окисленного холестерина ЛПНП", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МеикФорум.

В частности, «плохой» холестерин, также известный как ЛПНП, может накапливаться в ваших артериях, повышая этот риск. Хорошей новостью является то, что вы можете многое сделать, чтобы восстановить свои уровни из красной зоны, включая здоровую диету.Добавляете ли вы его в гуакамоле или добавляете в салат,Кроме того, авокадо может повысить уровень холестерина ЛПВП, который часто называют хорошим холестерином. Авокадо также является отличным источником фитостеролов, природного питательного вещества, снижающего уровень холестерина, которое содержится в растениях.Когда дело доходит до того, сколько вы должны есть, Захарова рекомендует съедатьчтобы снизить уровень холестерина.Ранее МедикФорум писал о том, как питаться при эндометриозе.