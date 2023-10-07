Потрескавшиеся ногти: распознайте грибок ногтей с этим списком симптомов

Вы заметили, что ваши ногти выглядят тусклыми, тусклыми или имеют бело-желтый цвет? Может ли это быть грибок ногтей? Из этой статьи вы узнаете, как распознать грибок ногтей.



Симптомы грибковой инфекции ногтей могут различаться в зависимости от формы инфекции.





Вот некоторые типичные признаки грибка ногтей, которые встречаются наиболее часто:

Ноготь выглядит тусклым и тусклым и становится бело-желтым.

Ноготь постепенно утолщается и начинает отделяться от ногтевого ложа.

Пораженный ноготь трескается, становится ломким и крошащимся.

Формы грибка ногтей и соответствующие симптомы в деталях

Грибок ногтей, также известный как онихомикоз, проявляется разными симптомами, которые зависят от конкретной формы инфекции. Если не лечить, обычно существует риск того, что весь ноготь будет заражен и разрушен грибком. Грибок ногтей, также известный как онихомикоз, проявляется разными симптомами, которые зависят от конкретной формы инфекции. Если не лечить, обычно существует риск того, что весь ноготь будет заражен и разрушен грибком.



Распространенной формой является дистолатеральный подногтевой онихомикоз (ДСО), который обычно вызывается нитчатым грибом Trichophyton rubrum.





"Сначала ногтевая пластина кажется тусклой и тусклой, позже она становится бело-желтоватой. На этом этапе боль обычно не ощущается. Однако со временем ноготь утолщается из-за чрезмерных мозолей под ногтевой пластиной и начинает отделяться от ногтевого ложа. Это может быть болезненно, если утолщенная ногтевая пластина давит на нежное ногтевое ложе. Кроме того, может развиться воспаление ногтевого ложа, ноготь может стать треснувшим, ломким и рассыпчатым", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.



Другие формы включают проксимальный подногтевой онихомикоз (ПСО) и белый поверхностный онихомикоз (БСО) , которые характеризуются белесым изменением цвета и помутнением ногтя или белыми пятнами на ногте.



Что происходит, когда у вас грибок ногтей?

Грибок может поражать как ногти на руках, так и на ногах, хотя ногти на ногах поражаются чаще из-за более высокой механической нагрузки и теплой и влажной среды в обуви.





"Грибок ногтей не лечится сам по себе, и его необходимо лечить специальными средствами. При запущенном микозе ногтей могут возникнуть сильные боли, особенно при ношении обуви или ходьбе".





В некоторых случаях грибок ногтей может перерасти в грибок стопы или кожи, который продолжает распространяться.



Чтобы предотвратить заражение грибком ногтей, важно держать ноги сухими, носить дышащую обувь и носки и часто менять белье.





Так вы предотвратите заражение

Хорошая гигиена имеет решающее значение

"Особенно комфортно грибы чувствуют себя в теплой и влажной среде, поэтому важно лишить их этой питательной среды".

Правильная обувь и уход за ногами





Меняйте белье и стирайте правильно

"Если у вас уже есть грибковая инфекция ногтей, следует использовать отдельные полотенца для пораженных ног или рук и менять их ежедневно".

Варианты лечения грибка ногтей

"Если грибковая инфекция ногтей возникает у пожилых людей, детей, людей с предыдущими заболеваниями или беременных женщин, вам обязательно следует поговорить с врачом о том, какие активные ингредиенты имеют наибольший смысл, в противном случае может возникнуть повышенное количество побочных эффектов и взаимодействий".

Профилактика грибка ногтей требует определенного уровня внимания и гигиены. Ношение подходящей обуви и регулярный уход за ногами могут значительно снизить риск заражения. Если инфекция существует, решающее значение имеют тщательная гигиена и соответствующее лечение.Грибковую инфекцию ногтей можно предотвратить, предотвращая размножение грибковых спор, которые встречаются повсюду в окружающей среде.Ношение дышащей обуви и регулярно меняющихся носков играет решающую роль в предотвращении грибка ногтей. Также желательно хорошо высушить ноги после мытья и купания, уделяя особое внимание промежуткам между пальцами ног.Еще один важный момент – регулярно менять и тщательно стирать полотенца и постельное белье.Если, несмотря на все меры предосторожности, развивается грибковая инфекция ногтей, существуют различные варианты лечения. К ним относятся, противогрибковый лак для ногтей, крем и ручка для местного лечения в домашних условиях. В более упорных случаях врач может назначить специальные лекарства.Ранее МедикФорум писал о пользе витамина Д для здоровья.

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