Дерматолог: вот почему появляются морщины и как защитить кожу

"Внутренние изменения включают естественную потерю коллагена и эластина — веществ, придающих коже эластичность. Внешние изменения вызваны такими факторами, как солнечный свет (УФ-излучение) или сигаретный дым из окружающей среды", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

Солнце и сигареты способствуют старению кожи

"УФ-излучение повреждает клетки кожи и приводит к распаду коллагена и эластина, но также может спровоцировать такие заболевания, как рак кожи. Сигаретный дым – еще один важный фактор развития морщин. Вредные вещества сигаретного дыма повреждают кожу и препятствуют ее регенерации".

Как врачи борются с морщинами?

"Дерматолог рекомендуют ретиноиды не только от морщин, но и от дефектов кожи или пигментных пятен. Они стимулируют выработку коллагена и помогают восстановить поврежденные клетки кожи. Витамин С является антиоксидантом, который помогает защитить кожу от повреждений, вызванных УФ-излучением. Гиалуроновая кислота – это вещество, которое естественным образом содержится в организме и помогает увлажнять кожу", - объясняет врач-дерматолог.

Что я могу сделать для здоровой кожи?

В процессе старения кожа претерпевает целый ряд изменений: их можно разделить на внутренние, внешние и хронологические факторыХронологическое старение является результатом процесса биологического старения, контролируемого нашими генами. Со временем эти изменения приводят к истончению кожи, потере эластичности и, как следствие, образованию морщин. Кожа становится более сухой, чувствительной и менее способной к регенерации.На коже образуются пигментные пятна – скопления пигмента, которые организм создает для защиты организма от УФ-излучения.Помимо естественного процесса старения, существует ряд внешних факторов, которые могут способствовать образованию морщин. Важнейшим из них является солнечная радиация (ультрафиолетовое излучение).Существует несколько способов борьбы с морщинами. Наиболее распространенным является использование кремов и сывороток, способных улучшить внешний вид кожи. Эти продукты работают, увеличивая выработку коллагена и эластина или обеспечивая кожу важными питательными веществами, необходимыми для регенерации.Активные ингредиенты, такие как ретиноиды, витамин С ичасто используются в продуктах против морщин.Помимо местного лечения существует ряд процедур, которые можно использовать для борьбы с морщинами. К ним относятся лазерная терапия, микродермабразия и химический пилинг. Эти процедуры могут помочь улучшить внешний вид кожи, стимулируя выработку коллагена или удаляя поврежденные клетки кожи.Лучший способ предотвратить появление морщин — защитить кожу от повреждений, вызванных УФ-излучением. Это можно сделать, нанося солнцезащитный крем с SPF 30 или выше, избегая пребывания на солнце в часы пик и надев защитную одежду.Также важно не курить и не подвергать себя воздействию загрязнений. Здоровое питание также важно для здоровья кожи. Продукты, богатые антиоксидантами, такие как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.Ранее МедикФорум писал о боли в груди при стенокардии.

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