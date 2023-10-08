Питание при болезни Крона: гастроэнтеролог рассказала как мягко облегчить симптомы

"Примером такого гена является NOD2 (= CARD15), который содержит схему рецептора. Это регулирует высвобождение собственных антибиотиков организма (дефенсинов) в тонком кишечнике", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Адисова специально для МедикФорум.

"Эта бактерия вызывает у крупного рогатого скота заболевание с симптомами, сходными с болезнью Крона".

Питание при болезни Крона



"Специальная диета не может вылечить болезнь Крона, но может снять нагрузку на пищеварительный тракт и предотвратить неспецифическую непереносимость, такую как давление, вздутие живота или метеоризм", - объясняет врач-гастроэнтеролог.





Например, легкая цельная пища представляет собой полноценную, сбалансированную диету, обеспечивающую организм всеми необходимыми питательными веществами. Рекомендуется не только при хронических воспалительных заболеваниях кишечника, но и при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта.



Что такое легкая полноценная диета?

Легкая, цельная пища – это сбалансированный рацион, обеспечивающий организм всеми необходимыми питательными веществами в достаточном количестве.





"В отличие от «нормальной» цельной диеты, при легкой цельной диете избегаются продукты и напитки, которые часто плохо переносятся желудочно-кишечными заболеваниями".



Продукты, которых следует избегать

К продуктам, которые часто плохо переносятся при болезни Крона, относятся:

Свежий хлеб

Крепкие сорта сыра

Яйца вкрутую

Цельное молоко и молочные продукты

Жареная картошка

Незрелые фрукты

Жирные супы и соусы

Острые приправы

Жирная рыба

Алкогольные напитки

Шоколад и кондитерские изделия

Копченое и жирное мясо

Газированные напитки

Сильно прожаренные или жареные блюда

Высокая концентрация сахара и соли

Деревенский цельнозерновой хлеб

Майонез.

Индивидуальная переносимость и корректировка диеты

Важно знать, что каждый человек по-разному реагирует на еду и питье. Вот почему вам следует попробовать, какие продукты и в каких количествах вы можете переносить. К продуктам, которые часто плохо переносятся при болезни Крона, относятся:Важно знать, что каждый человек по-разному реагирует на еду и питье. Вот почему вам следует попробовать, какие продукты и в каких количествах вы можете переносить.





"Если у вас кишечное расстройство, такое как болезнь Крона, и участки кишечника сужены, вам следует ограничить потребление продуктов, богатых клетчаткой".



Общие советы по питанию

Полезно есть чаще и небольшими порциями в течение дня, уделяя достаточно времени приему пищи и тщательно пережевывая каждый кусочек. Избегайте слишком горячей, слишком холодной, слишком кислой или слишком острой пищи.



Питание во время обострения

Во время приступа желудок и кишечник нуждаются в особой заботе. Большинство пациентов могут переносить легкую диету с низким содержанием клетчатки.



