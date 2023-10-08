Питание при болезни Крона: гастроэнтеролог рассказала как мягко облегчить симптомы
Болезнь Крона: сложное заболевание с множеством возможных причин. Это хроническое воспаление слизистой оболочки кишечника, распространяющееся на отдельные участки.
Точные причины болезни Крона до сих пор до конца не изучены. Считается, что развитию заболевания способствуют несколько факторов, в том числе генетические факторы, нарушение барьерной функции кишечника, изменения кишечного микробиома и факторы окружающей среды.
Генетические факторы
Болезнь Крона может передаваться по наследству. Исследователи обнаружили различные гены, которые могут быть изменены при этом заболевании.
"Примером такого гена является NOD2 (= CARD15), который содержит схему рецептора. Это регулирует высвобождение собственных антибиотиков организма (дефенсинов) в тонком кишечнике", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Адисова специально для МедикФорум.
Роль кишечного микробиома
Микробная жизнь в кишечнике может играть роль в развитии болезни Крона. Было обнаружено, что у пациентов наблюдается высокий уровень специфической бактерии Myobacterium avium ssp. был обнаружен паратуберкулез (сокращенно МАР).
"Эта бактерия вызывает у крупного рогатого скота заболевание с симптомами, сходными с болезнью Крона".
Факторы окружающей среды
Факторы окружающей среды также могут увеличить риск болезни Крона. Курение увеличивает риск заболевания. Другие возможные влияющие факторы включают привычки питания, гигиену и статус грудного вскармливания.
Питание при болезни Крона
"Специальная диета не может вылечить болезнь Крона, но может снять нагрузку на пищеварительный тракт и предотвратить неспецифическую непереносимость, такую как давление, вздутие живота или метеоризм", - объясняет врач-гастроэнтеролог.
Например, легкая цельная пища представляет собой полноценную, сбалансированную диету, обеспечивающую организм всеми необходимыми питательными веществами. Рекомендуется не только при хронических воспалительных заболеваниях кишечника, но и при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Что такое легкая полноценная диета?
Легкая, цельная пища – это сбалансированный рацион, обеспечивающий организм всеми необходимыми питательными веществами в достаточном количестве.
"В отличие от «нормальной» цельной диеты, при легкой цельной диете избегаются продукты и напитки, которые часто плохо переносятся желудочно-кишечными заболеваниями".
Продукты, которых следует избегать
К продуктам, которые часто плохо переносятся при болезни Крона, относятся:
- Свежий хлеб
- Крепкие сорта сыра
- Яйца вкрутую
- Цельное молоко и молочные продукты
- Жареная картошка
- Незрелые фрукты
- Жирные супы и соусы
- Острые приправы
- Жирная рыба
- Алкогольные напитки
- Шоколад и кондитерские изделия
- Копченое и жирное мясо
- Газированные напитки
- Сильно прожаренные или жареные блюда
- Высокая концентрация сахара и соли
- Деревенский цельнозерновой хлеб
- Майонез.
Индивидуальная переносимость и корректировка диеты
Важно знать, что каждый человек по-разному реагирует на еду и питье. Вот почему вам следует попробовать, какие продукты и в каких количествах вы можете переносить.
"Если у вас кишечное расстройство, такое как болезнь Крона, и участки кишечника сужены, вам следует ограничить потребление продуктов, богатых клетчаткой".
Общие советы по питанию
Полезно есть чаще и небольшими порциями в течение дня, уделяя достаточно времени приему пищи и тщательно пережевывая каждый кусочек. Избегайте слишком горячей, слишком холодной, слишком кислой или слишком острой пищи.
Питание во время обострения
Во время приступа желудок и кишечник нуждаются в особой заботе. Большинство пациентов могут переносить легкую диету с низким содержанием клетчатки.
"В некоторых случаях может иметь смысл временное искусственное питание через капельницу", - говорит Алисова.
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