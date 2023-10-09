Вот почему ваш холодильник может быть грязнее сиденья унитаза

«Во-первых, правильно функционирующая дверца холодильника обычно является самой теплой частью холодильника. Обычно бактерии процветают и растут при более высоких температурах, и поэтому это идеальная среда для размножения микробов», - говорит врач общей практики Завьялов Юрий специально для МедикФорум.

«Кроме того, когда дело доходит до чистки, дверные отделения холодильника могут быть упущены из виду, и это также может способствовать накоплению неприятных бактерий», - объясняет Завьялов.

Как глубоко почистить холодильник

«Лучше всего это делать, когда холодильник почти пуст, прежде чем вы собираетесь завершить работу в большом продуктовом магазине».

«Протирайте и чистите холодильник сверху вниз, чтобы не загрязнить участки, которые вы уже очистили. После того, как все будет чисто, важно высушить все поверхности, чтобы удалить лишнюю влагу», - советует врач.

Если подумать о местах в вашем доме, которые являются рассадниками бактерий, туалет кажется главным претендентом.Однако недавнее исследование, показало, что части холодильника в три раза грязнее, чем сиденье унитаза. Проанализировав мазки, взятые из разных частей холодильника, исследовательская группа обнаружила, что дверца холодильника была самым грязным местом, где скрывалось наибольшее количество бактерий.К счастью, врач, поделилась, почему в вашем холодильнике могут содержаться эти надоедливые организмы и что с этим делать.Еще одной причиной высокого уровня бактерий, скрывающихся в бытовой технике, может быть неправильное хранение продуктов.Дверца холодильника обычно является идеальным местом для хранения молока, но высокая температура в этой области способствует размножению бактерий, увеличивая вероятность порчи.Поэтому рекомендует рекомендовал хранить молоко в задней части холодильника, где оно наиболее холодное, а соки, майонез, кетчуп, джем и другие банки или бутылки перемещать вперед.Чтобы свести к минимуму риск проникновения надоедливых организмов в ваш холодильник, врач рекомендовал проводить глубокую чистку кухонного прибора не реже трех раз в год.Вам следует вынуть из холодильника все, включая полки и ящики, и очистить внутреннюю часть мыльным раствором, поскольку агрессивные химические вещества могут остаться в холодильнике и потенциально загрязнить свежие продукты, как только вы пополните холодильник.Врач также поручил вымыть все снятые полки и ящики горячей мыльной водой, чтобы убедиться, что все свежее. Наконец, вам также необходимо протереть внешнюю поверхность холодильника, уделяя особое внимание очагам микробов, таким как ручка.Ранее МедикФорум писал о пользе пробиотиков и клетчатки для очищения организма.

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