Острый или хронический синусит: врач рассказала как их отличить по симптомам

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Острый или хронический синусит: врач рассказала как их отличить по симптомам


Вы страдаете от острой головной боли, насморка или заложенности носа? Возможно, вы страдаете от инфекции носовых пазух. В этой статье представлена информация о множестве различных, зачастую не очень специфических симптомов.


Что такое инфекция носовых пазух (синусит)?


Инфекция носовых пазух, известная в медицине как синусит, возникает, когда воспаляются слизистые оболочки околоносовых пазух, заполненных воздухом полостей черепа за лбом и челюстью. Острое воспаление обычно вызывается вирусами, бактериями или аллергией.
 

Острый и хронический синусит: симптомы в деталях


В зависимости от продолжительности и частоты симптомов синусит разделяют на острую и хроническую формы.
 

Острый синусит


"Симптомы острого синусита часто похожи на симптомы простуды и обычно длятся до недели", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Они включают:
  • Боль и ощущение давления в лице.
  • Заложенный нос или насморк с густой, желтоватой или зеленоватой слизью из носа.
  • Внезапная потеря обоняния и вкуса.
  • Головная боль.
  • Повышение температуры тела (лихорадка).
  • Усталость.
  • Неприятный запах изо рта.
 

Хронический синусит


"Хронический синусит обычно длится дольше, и симптомы могут рецидивировать, несмотря на лечение". 

Симптомы хронического синусита, по слова врача-терапевта, часто менее выражены и могут включать следующее:
  • Постоянное выделение слизи из носа или горла.
  • Постоянные головные боли – Хроническая усталость.
  • Постоянное чувство боли или давления на лице.
  • Потеря обоняния и вкуса.
  • Неприятный запах изо рта, часто связанный с горьким привкусом во рту.

"Важно знать, что симптомы как острого, так и хронического синусита могут варьироваться и отличаться от человека к человеку. Если вы подозреваете, что у вас инфекция носовых пазух, обратитесь к врачу для профессиональной диагностики и лечения".

Редкие и неспецифические симптомы синусита


В некоторых случаях симптомы синусита могут быть неспецифичными или менее распространенными. К ним относятся:
  • Боль в горле или кашель, усиливающиеся ночью.
  • Боль в горле из-за слизи.
  • Изменения голоса, особенно у детей.
  • Боль или ощущение давления в ухе.
  • Тошнота или рвота, особенно у детей.

"Некоторые люди также могут протекать бессимптомно или иметь лишь очень легкие симптомы. Симптомы также могут быть менее серьезными у пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой". 

Поэтому важно серьезно относиться к любым изменениям в общем самочувствии и обращаться к врачу, если симптомы сохраняются.

Очень редко воспаление придаточных пазух носа может принять и опасное течение: из-за близкого расположения к глазам и головному мозгу воспаление может распространиться туда и привести к тяжелым заболеваниям (менингит, абсцесс мозга, гнойное воспаление глазниц).

При появлении следующих симптомов следует немедленно обратиться к врачу:
  • Стойкая высокая температура
  • Очень сильная боль в лице и головная боль.
  • Проблемы со зрением
  • Отек и/или покраснение вокруг глаз
  • Путаница сознания
  • Чувствительность к свету
  • Скованность мышц шеи


Как ставится диагноз?


В большинстве случаев острое воспаление околоносовых пазух проходит самостоятельно в течение одной-двух недель без терапии. Если симптомы сохраняются дольше или внезапно становятся значительно хуже, сначала следует обратиться к врачу общей практики. Также может потребоваться посещение отоларинголога или стоматолога.


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Теги : советы врачей, синусит, насморк
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