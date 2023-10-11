Острый или хронический синусит: врач рассказала как их отличить по симптомам
Вы страдаете от острой головной боли, насморка или заложенности носа? Возможно, вы страдаете от инфекции носовых пазух. В этой статье представлена информация о множестве различных, зачастую не очень специфических симптомов.
Что такое инфекция носовых пазух (синусит)?
Инфекция носовых пазух, известная в медицине как синусит, возникает, когда воспаляются слизистые оболочки околоносовых пазух, заполненных воздухом полостей черепа за лбом и челюстью. Острое воспаление обычно вызывается вирусами, бактериями или аллергией.
Острый и хронический синусит: симптомы в деталях
В зависимости от продолжительности и частоты симптомов синусит разделяют на острую и хроническую формы.
Острый синусит
"Симптомы острого синусита часто похожи на симптомы простуды и обычно длятся до недели", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Они включают:
- Боль и ощущение давления в лице.
- Заложенный нос или насморк с густой, желтоватой или зеленоватой слизью из носа.
- Внезапная потеря обоняния и вкуса.
- Головная боль.
- Повышение температуры тела (лихорадка).
- Усталость.
- Неприятный запах изо рта.
Хронический синусит
"Хронический синусит обычно длится дольше, и симптомы могут рецидивировать, несмотря на лечение".
Симптомы хронического синусита, по слова врача-терапевта, часто менее выражены и могут включать следующее:
- Постоянное выделение слизи из носа или горла.
- Постоянные головные боли – Хроническая усталость.
- Постоянное чувство боли или давления на лице.
- Потеря обоняния и вкуса.
- Неприятный запах изо рта, часто связанный с горьким привкусом во рту.
"Важно знать, что симптомы как острого, так и хронического синусита могут варьироваться и отличаться от человека к человеку. Если вы подозреваете, что у вас инфекция носовых пазух, обратитесь к врачу для профессиональной диагностики и лечения".
Редкие и неспецифические симптомы синусита
В некоторых случаях симптомы синусита могут быть неспецифичными или менее распространенными. К ним относятся:
- Боль в горле или кашель, усиливающиеся ночью.
- Боль в горле из-за слизи.
- Изменения голоса, особенно у детей.
- Боль или ощущение давления в ухе.
- Тошнота или рвота, особенно у детей.
"Некоторые люди также могут протекать бессимптомно или иметь лишь очень легкие симптомы. Симптомы также могут быть менее серьезными у пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой".
Поэтому важно серьезно относиться к любым изменениям в общем самочувствии и обращаться к врачу, если симптомы сохраняются.
При появлении следующих симптомов следует немедленно обратиться к врачу:
- Стойкая высокая температура
- Очень сильная боль в лице и головная боль.
- Проблемы со зрением
- Отек и/или покраснение вокруг глаз
- Путаница сознания
- Чувствительность к свету
- Скованность мышц шеи
Как ставится диагноз?
В большинстве случаев острое воспаление околоносовых пазух проходит самостоятельно в течение одной-двух недель без терапии. Если симптомы сохраняются дольше или внезапно становятся значительно хуже, сначала следует обратиться к врачу общей практики. Также может потребоваться посещение отоларинголога или стоматолога.
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