Острый или хронический синусит: врач рассказала как их отличить по симптомам

Вы страдаете от острой головной боли, насморка или заложенности носа? Возможно, вы страдаете от инфекции носовых пазух. В этой статье представлена информация о множестве различных, зачастую не очень специфических симптомов.



Что такое инфекция носовых пазух (синусит)?

Инфекция носовых пазух, известная в медицине как синусит, возникает, когда воспаляются слизистые оболочки околоносовых пазух, заполненных воздухом полостей черепа за лбом и челюстью. Острое воспаление обычно вызывается вирусами, бактериями или аллергией.



Острый и хронический синусит: симптомы в деталях

В зависимости от продолжительности и частоты симптомов синусит разделяют на острую и хроническую формы.



Острый синусит



"Симптомы острого синусита часто похожи на симптомы простуды и обычно длятся до недели", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.





Они включают:

Боль и ощущение давления в лице.

Заложенный нос или насморк с густой, желтоватой или зеленоватой слизью из носа.

Внезапная потеря обоняния и вкуса.

Головная боль.

Повышение температуры тела (лихорадка).

Усталость.

Неприятный запах изо рта.

Хронический синусит



"Хронический синусит обычно длится дольше, и симптомы могут рецидивировать, несмотря на лечение".







Постоянное выделение слизи из носа или горла.

Постоянные головные боли – Хроническая усталость.

Постоянное чувство боли или давления на лице.

Потеря обоняния и вкуса.

Неприятный запах изо рта, часто связанный с горьким привкусом во рту.

Симптомы хронического синусита, по слова врача-терапевта, часто менее выражены и могут включать следующее:

"Важно знать, что симптомы как острого, так и хронического синусита могут варьироваться и отличаться от человека к человеку. Если вы подозреваете, что у вас инфекция носовых пазух, обратитесь к врачу для профессиональной диагностики и лечения".



Редкие и неспецифические симптомы синусита

В некоторых случаях симптомы синусита могут быть неспецифичными или менее распространенными. К ним относятся:

Боль в горле или кашель, усиливающиеся ночью.

Боль в горле из-за слизи.

Изменения голоса, особенно у детей.

Боль или ощущение давления в ухе.

Тошнота или рвота, особенно у детей.

В некоторых случаях симптомы синусита могут быть неспецифичными или менее распространенными. К ним относятся:

"Некоторые люди также могут протекать бессимптомно или иметь лишь очень легкие симптомы. Симптомы также могут быть менее серьезными у пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой".





Поэтому важно серьезно относиться к любым изменениям в общем самочувствии и обращаться к врачу, если симптомы сохраняются.