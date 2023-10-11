Терапевт Хухрев объяснил связь храпа и высокого риска сосудистых катастроф

«При аноэ повышается риск инфаркта и инсульта. У человека сон становится рваным, он не высыпается, начинает дополнительно набирать вес, у него подскакивает давление и сахар», - предупредил специалист в интервью «Москве 24».

Врач Хухрев обратил внимание на то, что регулярно храпящие люди могут быть подвержены более высокому риску сосудистых катастроф в виде инфаркта или инсульта. Объясняя связь храпа и тяжелых сосудистых состояний, терапевт уточнил: манера храпеть во сне может свидетельствовать о синдроме обструктивного апноэ. При его наличии у спящего человека возникают специфические изменения в области неба и вместе с этим происходят остановки дыхания.По словам Хухрева, чем чаще происходят остановки дыхания во время сна, тем сильнее может пострадать организм. В такие моменты нарушается кровоснабжение и обеспечение кислородом важных органов, того же головного мозга. Последствием подобных нарушений могут стать инсульт, деменция.Кроме того, если мозг не получает кислород, включаются механизмы пробуждения, что сопряжено с выбросами в кровь стрессовых гормонов. Прерывание сна и стресс могут провоцировать развитие нежелательных состояний: например, возникает нездоровый аппетит и человек много ест, в результате в его организме растут уровни сахара и инсулина, становится более интенсивным жироотложение. Все это пагубно влияет на сердце.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы с сердцем могут быть одним из негативных последствий сидячей работы.

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