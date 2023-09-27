Врач Хухрев: головокружение у пожилых может указывать на атеросклероз и гипертонию

«Для избавления от таких видов головокружения врач может назначить специальные медикаменты для сосудов, а, кроме того, статины и лекарства, которые будут приводить давление в норму», - поделился терапевт.

Врач Хухрев констатировал, что головокружение у пожилых людей может указывать на атеросклероз и гипертонию. Он сообщил «Москве 24», что патологические сосудистые изменения и проблемы с кровоснабжением, возникающие с возрастом становятся его причиной в большинстве случаев. Хухрев добавил, что такое головокружение можно лечить, используя препараты для терапии сосудистых заболеваний. Чтобы правильно подобрать их, следует обратиться к врачу.Хухрев также рассказал о существовании доброкачественного позиционного головокружения, пострадать от которого могут в общем люди любого возраста. Данная патология возникает из-за попадания во внутреннее ухо частичек карбоната кальция. Для нее характерно ощущение кружения вокруг с утра после пробуждения. Человек не может при этом подняться с постели или его тошнит. Решить проблему поможет обращение к лору.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при развитии рака легкого человека может одолевать внезапная слабость.

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