Терапевт объяснил случаи резких пробуждений среди ночи

«При тревожных расстройствах процесс сопровождается учащённым сердцебиением, кто-то начинает задыхаться. И если появляется сильная тревога, то этот процесс сложно контролировать», - сказал медик «Москве 24».

Врач отметил в интервью, что за резкими ночными пробуждениями могут скрываться разные проблемы со здоровьем – чаще всего это происходит из-за тревожных расстройств и ночного апноэ.Хухрев объяснил, почему это может происходить при повышенной тревожности.Также к резкому пробуждению посреди ночи ведет синдром апноэ, при котором у спящего человека сужаются дыхательные пути, возникают остановки дыхания, а головной мозг испытывает недостаток кислорода. Хухрев добавил, что люди с ночным апноэ могут не помнить своих пробуждений и не знать, что у них имеется опасное в своих последствиях нарушение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что хроническая усталость может способствовать развитию болезней сердца и инсульта.

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