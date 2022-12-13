Терапевт объяснил случаи резких пробуждений среди ночи

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пробуждение по ночам

Людям с тревожным расстройством бывает свойственно внезапно просыпаться ночью, сообщил терапевт Алексей Хухрев.

Врач отметил в интервью, что за резкими ночными пробуждениями могут скрываться разные проблемы со здоровьем – чаще всего это происходит из-за тревожных расстройств и ночного апноэ.

Хухрев объяснил, почему это может происходить при повышенной тревожности.

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«При тревожных расстройствах процесс сопровождается учащённым сердцебиением, кто-то начинает задыхаться. И если появляется сильная тревога, то этот процесс сложно контролировать», - сказал медик «Москве 24».

Также к резкому пробуждению посреди ночи ведет синдром апноэ, при котором у спящего человека сужаются дыхательные пути, возникают остановки дыхания, а головной мозг испытывает недостаток кислорода. Хухрев добавил, что люди с ночным апноэ могут не помнить своих пробуждений и не знать, что у них имеется опасное в своих последствиях нарушение.

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Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
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