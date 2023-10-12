Рак легких признан самой смертоносной формой рака – тревожные сигналы, которые нужно заметить

"Существует более 200 видов рака, которые могут поражать различные части тела. Однако доказано, что один вид рака более смертоносен, чем другие. Раку легких отведен 21 процент всех случаев смерти от рака, по данным мировой статистики смертности", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Этот анализ позволяет нам увидеть влияние рака на пациентов и их семьи, а также драгоценное время, которое теряется в результате. Измерение потерянных лет жизни за 30-летний период позволяет по-новому оценить, где политика здравоохранения и достижения в лечении сработали, и выявить области, где необходимо сделать больше. Подобные исследования помогают лидерам в области здравоохранения и политики принимать лучшие решения для пациентов и их близких», - комментирует исследование онколог Воробьев.

Симптомы

Новый кашель или кашель большую часть времени

Запыхавшись, без проблем делайте то, что раньше делали

Кашель с мокротой с кровью

Боль в груди или плече

Инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться, или инфекция грудной клетки, которая не проходит лучше

Потеря аппетита

Постоянное чувство усталости

Похудения.

"Менее распространенные симптомы включают опухание пальцев и ногтей, известное как булавовидные пальцы. Это также может вызвать боль и отек суставов".

Рак является одной из основных причин смертности наряду с другими заболеваниями, такими как деменция и болезни сердца.Рак легких уносит больше всего потерянных лет жизни, чем любая другая форма заболевания.Новое исследование показало, какие виды рака больше всего отнимают у больных с точки зрения лет жизни со своими близкими. В целом было подсчитано, что рак крадет два миллиона лет жизни каждый год – исходя из средней продолжительности жизни.Исследование показало, что из этих двух миллионов лет на смерть от рака легких приходилось 500 000 лет. Следующим был рак кишечника и рак молочной железы унес 197 000 лет жизни.За этим последовали 127 000 лет для рака поджелудочной железы и 114 000 лет для рака пищевода. В исследовании рассматривались периоды 1988 и 1992 годов и сравнивались среднегодовые потерянные годы жизни с периодом с 2013 по 2017 год.Считается, что около 80 процентов случаев рака легких можно предотвратить, причем 72 процента связаны с курением. Воздействие загрязнения воздуха и таких веществ, как асбест и кремнезем, также увеличивает риск заболевания.Рак легких не всегда проявляется симптомами на ранних стадиях.Если вы заметили какой-либо из этих признаков, вам следует как можно скорее обратиться к своему терапевту.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые "убивают" поджелудочную железу.

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