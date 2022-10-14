Любителей сладкого ждет рак легких - онколог Воробьев

"Новое исследовании показало, что потребление пищи с высоким гликемическим индексом, классификация того, насколько быстро углеводы повышают уровень сахара в крови, была независимо связана с повышенным риском развития рака легких. Сбалансированное питание является ключом к поддержанию организма в оптимальном рабочем состоянии. Есть доказательства того, что употребление фруктов и овощей может снизить риск развития рака легких, но необходимо провести дополнительные исследования", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Рак легких является одним из наиболее предотвратимых. Он имеет удивительно высокий уровень профилактики рака - около 79 процентов; это означает, что кому-то очень легко избежать развития этого состояния. Один из лучших способов снизить риск развития рака легких — отказаться от курения. Считается, что эта привычка является причиной около 70% случаев.Но это не единственная причина, есть и другие факторы, которые могут увеличить риск заболевания.• Пассивное курение• Воздействие газа радона• Воздействие на рабочем месте• Загрязнение окружающей среды• Плохое питаниеРанее МедикФорум писал об опасности некоторых видов хлеба.

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