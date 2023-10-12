Врач-эндокринолог рассказала как правильно лечить гипотериоз

Гипотиреоз – распространенное заболевание, характеризующееся недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Это значительно повышает уровень ТТГ (тиреотропного гормона) в крови.

Это может вызывать различные неприятные симптомы, такие как плохая работоспособность и трудности с концентрацией внимания, и тем самым существенно ухудшать качество жизни. Но при правильном, индивидуально подобранном лечении пострадавшие могут вести нормальную, здоровую жизнь.

Гипотиреоз: лечение недостаточной активности щитовидной железы

Лечение гипотиреоза направлено на нормализацию уровня гормонов и тем самым на облегчение симптомов.



Медицинская терапия



"Медикаментозное лечение недостаточной функции щитовидной железы обычно состоит из ежедневной заместительной гормональной терапии, чтобы компенсировать недостаток тироксина", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.



Левотироксин: этот препарат используется чаще всего. Это синтетический (искусственный) гормон, который заменяет недостающий тироксин (Т4) в организме. Левотироксин — очень эффективный препарат, помогающий облегчить симптомы гипотиреоза. Его следует принимать натощак и желательно утром, чтобы обеспечить оптимальное всасывание.

Лиотиронин: этот препарат представляет собой синтетическую форму трийодтиронина (Т3). Иногда его используют для лечения вместе с левотироксином, особенно когда пациенты плохо реагируют на монотерапию левотироксином. Важно отметить, что для того, чтобы лекарство подействовало, может потребоваться несколько недель. Кроме того, лечение требует постоянной корректировки и мониторинга для обеспечения введения правильной дозы. Важно отметить, что для того, чтобы лекарство подействовало, может потребоваться несколько недель. Кроме того, лечение требует постоянной корректировки и мониторинга для обеспечения введения правильной дозы.





"Регулярность и последовательность важны, поскольку пропуск доз или частая смена доз могут повлиять на ощущение благополучия и энергии".



Функцию щитовидной железы необходимо регулярно проверять и при необходимости корректировать прием лекарств. Во время лечения препаратом вам следует регулярно сдавать анализы крови, чтобы проверить, находится ли уровень гормонов щитовидной железы в пределах нормы.





"Поговорите со своим врачом о возможных побочных эффектах и о том, что вы можете сделать, если заметите их. Помните, что важно принимать лекарства точно в соответствии с предписаниями и немедленно сообщать врачу о любых изменениях в состоянии или побочных эффектах".



Другие варианты лечения

Дополнительные методы лечения

В дополнение к традиционному медикаментозному лечению некоторые люди с гипотиреозом используют дополнительные методы лечения для облегчения симптомов и улучшения качества жизни:





"Здоровая, сбалансированная диета может помочь облегчить симптомы гипотиреоза и улучшить общее состояние здоровья. Диетолог может помочь вам выбрать продукты, богатые важными питательными веществами и поддерживающие функцию щитовидной железы".



Йога и медитация. Эти методы релаксации могут помочь уменьшить стресс, который часто связан с хроническими заболеваниями, такими как гипотиреоз. Они также могут помочь лучше осознать свое тело и пропагандировать здоровый образ жизни.





Пищевые добавки. Существуют различные пищевые добавки, которые могут помочь оптимизировать уровень гормонов щитовидной железы. К ним относятся витамин D, железо и жирные кислоты омега-3. Тем не менее, важно всегда консультироваться с врачом, чтобы убедиться, что они безопасны и эффективны.





Управление стрессом. Такие методы управления стрессом, как медитация или глубокое дыхание, могут помочь облегчить симптомы гипотиреоза. Стресс может негативно повлиять на иммунную систему и ухудшить существующее состояние щитовидной железы, поэтому важно найти способы справиться со стрессом.





Важно помнить, что, хотя некоторые из этих методов могут помочь облегчить симптомы, их не следует использовать в качестве замены традиционного медицинского лечения, а, скорее, в качестве дополнения к нему.