Врач Поздняков: при гриппе в первый день возникает внезапное повышение температуры

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грипп

По мнению врача-инфекциониста Андрея Позднякова, в начале декабря начнется рост заболеваемости гриппом.

Врач Поздняков напомнил в интервью, что в текущем осенне-зимнем сезоне очень большое число россиян столкнутся с гриппом – с началом зимы волна заражений им будет неуклонно расти.

«Наиболее распространенными штаммами вируса традиционно будут циркулировать штаммы вируса гриппа группы А - H3N2 и H1N1. Эти штаммы превалируют во всем мире и именно они вызывают глобальные вспышки», - сообщил Поздняков «Российской газете»..

Медик добавил, что грипп отличается коротким инкубационным периодом: симптомы инфекции человек может ощутить уже спустя несколько часов после инфицирования. Также Поздняков обратил внимание на то, что при гриппе в первый день болезни возникает внезапное повышение температуры – эту инфекцию характеризует именно резкое начало недомогания. Помимо быстрого роста температуры заболевшие гриппом отмечают у себя выраженную головную боль, а также ломоту, затрагивающую мышцы и суставы.

«Симптомы возникают и стремительно нарастают на фоне сильной слабости, вызванной интоксикацией организма. На 2-3 сутки в типичных случаях появляется сухой непродуктивный кашель, его приступы могут быть мучительными. Насморк для гриппа не характерен», - поделился Поздняков.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что резкая головная боль может быть признаком менингита.

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Андрей Поздняков
Андрей Поздняков
Здоровье
врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь»
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