Врач Полуэктов: разбитое состояние утром может говорить о заболеваниях нервной системы

«»Если человек ложится вечером спать возбужденным, то вероятность того, что его сон будет поверхностным и беспокойным, значительно увеличивается. Я советую не смотреть телевизор перед сном и снизить активность», - поделился сомнолог с «Вечерней Москвой».

«Если человек плохо спит и чувствует себя разбитым по утрам три ночи подряд, значит, у него есть бессонница», - предупредил эксперт.

Врач Полуэктов сообщил, что разбитое состояние утром часто говорит о том, что сон человеке недостаточно продолжительный, и ему необходимо спать больше. Специалист отметил, что на качество ночного сна влияет то, в каком состоянии человек проводит время в преддверии отдыха. Возбудимость, стресс, нервное напряжение – все это мешает крепко спать, что важно для восстановления организма и очищения мозга от токсинов.Полуэктов добавил, что разбитое состояние утром может говорить о заболеваниях нервной системы – например, о наличии тревожных и депрессивных расстройств. По словам специалиста, многие люди сегодня подвергаются значительным эмоциональным нагрузкам, ослабляющим нервную систему. Это также негативно сказывается на качестве сна.По словам Полуэктова, если бессонница и разбитость по утрам проявляются на фоне явных стрессовых событий, можно подождать, когда стресс пройдет – это помогает сну нормализоваться. В случае проблем со сном, которые не связаны с каким-то очевидным стрессом, нужно обращаться к врачам, выявлять истинную причину нарушения и определяться с терапией.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем опасно возвращение к выпивке после кодировки.

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