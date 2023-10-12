Врач назвал 5 признаков, что вам пора бросить пить кофе

Когда кофе слишком много? Вот как это распознать

Кофе нарушает сон

"Последний кофе следует выпить минимум за шесть часов до сна. В противном случае на поведение во сне может повлиять негативно", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Важно для женщин – обратите внимание на нерегулярный цикл

"У женщин есть дополнительная проблема: уровень кортизола может повыситься при употреблении слишком большого количества кофе. В результате может возникнуть нерегулярный цикл", - объясняет Строков.

Диарея после кофе

Подергивание век

"Если вы выпьете слишком много кофе, ваши веки могут бесконтрольно подергиваться".

Симптомы абстиненции, когда нет кофе

"Потребление должно значительно сократиться. Кофейная зависимость может привести к депрессивному настроению, усталости и плохой концентрации. Тогда имеет смысл обратиться к врачу".

Польза кофе

"В употреблении кофе главное - умеренность. Одна чашка вдень - идеальное количество".

Не пить кофе в течение дня для многих людей немыслимо. Многие люди первое, что делают утром, — сразу идут к кофемашине. Напиток не только будит, он еще и вкусный, а также может положительно повлиять на работоспособность.Но если вы потребляете очень большие количества, вам следует обратить внимание на несколько вещей, иначе это может иметь негативные последствия для вашегоЕсли у вас вообще есть проблемы со сном, кофеин может их значительно усугубить – в этом случае вам обязательно следует ограничить свое потребление.И даже если речь идет об усталости, слишком много кофе – не лучшая идея. Это может вызвать такие симптомы, как сердцебиение, тремор или головные боли.Когда кофе заменяет еду, он может серьезно навредить организму и оказать негативное влияние на ваше здоровье.Внезапное увеличение веса также указывает на высокий уровень кортизола из-за кофеина.Кофе также может оказывать слабительное действие. Это связано с содержанием кислоты и одновременной стимуляцией кишечника. Если вы пьете слишком много кофе, у вас может возникнутьКогда кофеин высвобождает вещества-посредники серотонин и норадреналин, они могут влиять на реакцию мышц и нервов.Некоторые люди думают: начинать день можно только с кофе, иначе без бодрящего напитка вы бы ничего не сделали. Если кофе влияет на ваше настроение или вы думаете, что качество вашей жизни снизится, если вы не будете пить кофе, вам следует забеспокоиться.Кофе является одним из крупнейших источников антиоксидантов. Эти антиоксиданты представляют собой химические вещества, которые помогают уменьшить ущерб, причиняемый свободными радикалами. Наше тело использует антиоксиданты, чтобы сбалансировать свободные радикалы и предотвратить их повреждение других клеток.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые убивают поджелудочную железу.

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