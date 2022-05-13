Врач Нефедова: пить кофе во время еды вредно для организма

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кофе

Многие люди имеют привычку пить ароматный вкусный кофе за завтраком, но это вредно, поскольку грозит организму сокращением количества получаемых полезных веществ.

Не «вместе», а «впоследствии». В интервью врача-диетолога, нутрициолога Натальи Нефедовой прозвучало предупреждающее мнение о том, что пить кофе во время приема пищи вредно для организма. Тот же завтрак должен обходиться без приема кофе – напиток следует употреблять после еды, причем не сразу, а спустя время.

«Чашка кофе за завтраком может помешать в обеспечении организма всеми необходимыми минеральными веществами», - говорит Нефедова.

Эксперт пояснила, что в составе кофе присутствуют вещества хелаты, связывающие металлы и не позволяющие им всасываться в полной мере. Пить его во время еды вредно, поскольку организм это может лишить части таких важных для здоровья элементов, как  цинк, железо, магний.

По словам Нефедовой, наслаждаться кофе лучше в отдельности – пить его целесообразнее спустя 30 минут после еды. Эксперт заметила, что в кофе полезно добавлять молоко, поскольку под воздействием кофеина на организм из него интенсивнее вымывается с мочой кальций – добавка молока поможет восполнить потерю.

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Наталья Нефедова
Наталья Нефедова
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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