Врач Нефедова: пить кофе во время еды вредно для организма

«Чашка кофе за завтраком может помешать в обеспечении организма всеми необходимыми минеральными веществами», - говорит Нефедова.

Не «вместе», а «впоследствии». В интервью врача-диетолога, нутрициолога Натальи Нефедовой прозвучало предупреждающее мнение о том, что пить кофе во время приема пищи вредно для организма. Тот же завтрак должен обходиться без приема кофе – напиток следует употреблять после еды, причем не сразу, а спустя время.Эксперт пояснила, что в составе кофе присутствуют вещества хелаты, связывающие металлы и не позволяющие им всасываться в полной мере. Пить его во время еды вредно, поскольку организм это может лишить части таких важных для здоровья элементов, как цинк, железо, магний.По словам Нефедовой, наслаждаться кофе лучше в отдельности – пить его целесообразнее спустя 30 минут после еды. Эксперт заметила, что в кофе полезно добавлять молоко, поскольку под воздействием кофеина на организм из него интенсивнее вымывается с мочой кальций – добавка молока поможет восполнить потерю.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько нужно пить чая , чтобы защитить мозг от разрушительных возрастных процессов.