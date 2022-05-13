Врач Нефедова: пить кофе во время еды вредно для организма
Многие люди имеют привычку пить ароматный вкусный кофе за завтраком, но это вредно, поскольку грозит организму сокращением количества получаемых полезных веществ.
Не «вместе», а «впоследствии». В интервью врача-диетолога, нутрициолога Натальи Нефедовой прозвучало предупреждающее мнение о том, что пить кофе во время приема пищи вредно для организма. Тот же завтрак должен обходиться без приема кофе – напиток следует употреблять после еды, причем не сразу, а спустя время.
«Чашка кофе за завтраком может помешать в обеспечении организма всеми необходимыми минеральными веществами», - говорит Нефедова.
Эксперт пояснила, что в составе кофе присутствуют вещества хелаты, связывающие металлы и не позволяющие им всасываться в полной мере. Пить его во время еды вредно, поскольку организм это может лишить части таких важных для здоровья элементов, как цинк, железо, магний.
По словам Нефедовой, наслаждаться кофе лучше в отдельности – пить его целесообразнее спустя 30 минут после еды. Эксперт заметила, что в кофе полезно добавлять молоко, поскольку под воздействием кофеина на организм из него интенсивнее вымывается с мочой кальций – добавка молока поможет восполнить потерю.
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Наталья Нефедова
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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