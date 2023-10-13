Врач рассказывает о ранних признаках деменции, когда дело касается еды и питья

Питание при деменции

«Ранним признаком болезни является попытка съесть испорченную или гнилую пищу или предметы, которые не являются пищей», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Другие распространенные признаки речи включают потерю слов или трудности с формированием и произнесением определенных слов».

Другие симптомы деменции

«Они могут забыть, где разместили определенные предметы, как работать с определенными машинами или как выполнить простую задачу», - объясняет невролог.

«Частое падение, чем обычно, также может быть симптомом».

Психологические симптомы

«Если кто-то регулярно испытывает эти симптомы, ему следует проконсультироваться со своим врачом. Первое, что нужно сделать, если вы беспокоитесь о том, что у вас или у вашего близкого человека деменция, — это проконсультироваться со своим терапевтом».

Симптомы деменции варьируются в зависимости от поврежденной части мозга и типа деменции.К распространенным ранним симптомам относятся потеря памяти, трудности с выполнением привычных повседневных задач, путаница во времени и месте, а также изменения настроения.По словам врача-невролога, симптомы деменции могут проявляться во многих аспектах повседневной жизни, от того, как человек говорит, до пространственного восприятия человека.Когда дело доходит до еды и питья, люди с более выраженной деменцией могут испытывать трудности с едой и питьем.Говоря о начале дня человека, доктор сказала, что у него нет никаких ранних признаков деменции, которые проявляются именно утром, хотя путаница в отношении места и времени — это симптомы, на которые следует обратить внимание.Если кто-то начинает говорить длинными бессвязными предложениями, добавил он, это также может быть признаком слабоумия.Если у кого-то возникают проблемы с выполнением стандартных повседневных задач, которые раньше никогда не представляли проблемы, это может быть знаком, говорит врач Алехина.По ее словам, плохие пространственные навыки также могут быть симптомом деменции, и у кого-то могут возникнуть трудности с оценкой промежутков или направлений при вождении и парковке.Наконец, она сказала, что люди с деменцией могут довольно легко дезориентироваться и могут забыть дорогу домой или заблудиться, например, во время вождения или ходьбы.При более поздней стадии деменции чувство беспокойства, растерянности и возбуждения может усиливаться, когда солнечный свет начинает исчезать.Ранее МедикФорум писал о том, что употребление полезного жира помогает выдержать отказ от сладкого.

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