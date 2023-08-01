Врач Захарова: 6 признаков болезни Альцгеймера, о которых следует знать даже молодым

«Деменция — это синдром, связанный со снижением когнитивных функций и способности запоминать, что ухудшает повседневную жизнь до такой степени, что человек перестает быть независимым», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Симптомы слабоумия могут включать в себя попытки следить за разговором, путаницу во времени и месте и трудности с выполнением привычных повседневных задач Их необходимо знать даже молодым, поскольку существует Альцгеймер с ранним началом".

Потеря памяти

Трудности с концентрацией внимания

Изменения настроения

Не удается следить за разговором

Путаница во времени и месте

Трудности с выполнением знакомых задач.

«Исполнительское искусство, рисование и даже анималотерапия могут обеспечить значимые и приятные занятия для людей, живущих с деменцией».

Врач Захарова назвала ранние симптомы заболевания, которых следует опасаться.Существует не только несколько различных типов деменции [более 200 подтипов], но и симптомы могут варьироваться от человека к человеку, что затрудняет их обнаружение.Однако есть некоторые общие признаки, о которых вам следует знать. Они варьируются от признаков слабоумия, которые большинство людей связывают с этим состоянием, до потери памяти, трудностей с концентрацией внимания и изменений настроения.К сожалению, в настоящее время нет лекарства или лечения, которое помогло бы людям выздороветь от деменции. Но соответствующие подходы все же могут гарантировать, что люди, живущие с деменцией, живут хорошо и имеют хорошее качество жизни.Это может показаться удивительным, но деменция может поражать людей даже в возрасте 30 лет.Когда у человека развивается слабоумие в возрасте до 65 лет, это известно как «молодое начало слабоумия» или «раннее начало слабоумия». Всем, кто подозревает, что у них может быть деменция, рекомендуется записаться на прием к врачу.Ранее МедикФорум писал о симптомах инфаркта.

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