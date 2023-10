Диетолог Рифкин: употребление полезного жира помогает выдержать отказ от сладкого

«Максимальная суточная доза сахара составляет 25 граммов для женщин и 36 граммов для мужчин», - уточнила эксперт.

«Сахарозаменители нередко усиливают тягу к сладкому».

Диетолог Рифкин стала одним из экспертов, рассказавших порталу Eat This, Not That! о том, что помогает выдержать отказ от сладкого. Не секрет, что многие люди употребляют сласти или продукты с добавленным сахаром в чрезмерном количестве – такую привычку врачи считают одной из самых вредных для здоровья и связывают с ней проблему ожирения. По словам Рифкин, здоровое питание допускает употребление сахара в некотором количестве, и если человек питается полноценно, сбалансированно, то тяги к дополнительной дозе сладкого у него возникать не должно.Людям, которые решили сократить количество сладкого в своем рационе, диетолог посоветовала обратить внимание на источники полезных жиров. Орехи, рыба, авокадо, кисломолочные продукты, нерафинированные растительные масла обеспечивают организм многими необходимыми ему питательными веществами и способствуют сытости. Специалистка отметила, что именно голод часто заставляет людей искать быстрые и доступные перекусы среди сахаросодержащих продуктов.Помимо употребления полезного жира выдержать отказ от сладкого помогают продукты, богатые белком или клетчаткой. Такие продукты долго перевариваются и препятствуют быстрому выделению глюкозы в кровь. Скачки уровня глюкозы в крови (резкий подъем с последующим быстрым падением) провоцируют вспышки голода, из-за которого люди съедают больше сладкого.Также диетолог Рифкин посоветовала не использовать искусственные подсластители:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление некоторых продуктов влияет на склонность людей к раку поджелудочной железы.

