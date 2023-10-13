Яйца, суп, мясо — пять продуктов, которые нельзя разогревать

Картофель – обязательно храните его в холодильнике

"Жареная картошка – это что-то вкусное, правда? Вы можете продолжать наслаждаться ими без угрызений совести. Но только в том случае, если вы храните уже приготовленный картофель в холодильнике", - говорит врач-нутрициолог Беляева Лана специально для МедикФорум.

Тщательно готовьте птицу при разогреве

"Это безопасно только в том случае, если вы снова хорошо прожарите холодную курицу - она должна буквально дымиться от жара".

Разогрейте суп – будьте осторожны со шпинатом, сельдереем и свеклой

"Но если в ваших блюдах есть сельдерей, шпинат или свекла, следует быть осторожными: из-за содержащихся в них нитратов при разогреве могут выделяться токсины и даже образовываться канцерогенные вещества".

Грибы – быстро портятся

Подавайте грибы, как только они будут полностью готовы.

Остатки положите в холодильник. Там их можно держать накрытыми максимум 1-2 дня.

Прежде чем снова есть, прогрейте грибы минимум до 70 градусов.





Рис – не хранится дольше двух дней

"Однако не следует хранить рис дольше двух дней", - советует врач-нутрициолог.

Когда остаются остатки еды, многие люди съедают их на следующий день. Особой популярностью пользуется: разогрев в микроволновке или духовке. Мы расскажем, с какими продуктами этого делать не следует.Если вечером после работы нужно что-то сделать быстро, часто вчерашний рис с овощами ненадолго прогревают на сковороде, а холодную курицу разогревают в духовке – ужин готов. Но не следует разогревать все продукты.Если оставить их на кухне, могут образоваться бактерии, что в худшем случае может привести к пищевому отравлению.Когда дело доходит до курицы и яиц, проблема заключается в белках. Если разогреть холодную курицу, структура белка изменится. Наш желудок с этим совершенно не справляется и наказывает нас расстройством желудка.К яйцам относится следующее: отварите их один раз, а затем сразу же съешьте.Как часто в этом сезоне вы готовили овощной суп? И вы разогревали остатки обеда на следующий день? В большинстве случаев вам не придется об этом беспокоиться.Мнения по поводу этого продукты, которые образуют третий вид наряду с растениями и животными, расходятся. Некоторых учили никогда не разогревать грибы, потому что это делает их ядовитыми.Миф сохранился и восходит к тем временам, когда хранить еду было немного сложнее, чем сегодня. Вот почему на самом деле это не более чем миф.Поскольку грибы быстро портятся, вам все равно следует помнить о нескольких вещах:Раньше говорили: не разогревайте его, потому что он восприимчив к бактериям. Но не волнуйтесь – на следующий день вы сможете снова насладиться вкусным тайским карри, не чувствуя при этом чувства вины.Ранее МедикФорум писал о том, что употребление полезного жира помогает выдержать отказ от сладкого.

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