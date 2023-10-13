Елена Малышева: защита женщин от инфарктов зависит от выработки эстрогена

«Работа женской сердечно-сосудистой системы отличается от мужской тем, что обусловлена активной выработкой эстрогена», - заявила медик и телеведущая.

«Женщины в возрасте до 50 лет реже сталкиваются с инфарктом и инсультом, но затем выработка эстрогена уменьшается, что негативно влияет на их здоровье», - об этом в беседе с Малышевой сообщил кардиолог Герман Гандельман.



«Женское сердце же сокращается чаще и слабее».

Профессор Малышева рассказала, что защита женщин от инфарктов меняется с возрастом, и на это влияет меняющаяся с годами выработка гормона эстрогена.Интенсивность производства эстрогена в женском теле тесно связана с фертильностью и старением. По мере приближения менопаузы гормон вырабатывается все слабее, пока практически не прекращается полностью. Благодаря его действию в сосудах вырабатывается окись азота – соединение, которое расслабляет сосудистую ткань и помогает сосудам лучше расширяться во время притока крови. Таким образом лучше сохраняется состояние сосудов, снижается риск инфарктов и инсультов.Но с возрастом защита женщин от инфарктов ухудшается.Медик отметил, что женщинам в отличие от мужчин свойственно более частое сердцебиение, и нормой для них является более динамичный пульс.Такая особенность делает его более уязвимым в условиях физических нагрузок.Кроме того, у женщин и мужчин по-разному проявляются сердечные боли. Женщины обычно страдают от поражения мелких сосудов, и их ощущения могут не иметь той силы, с какой они проявляются у мужчин. При инфаркте у женщин значительно чаще возникают атипичные болевые симптомы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Михаил Гинзбург посоветовал для продления жизни сокращать с возрастом калорийность своего рацион а.

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