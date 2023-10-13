Елена Малышева: защита женщин от инфарктов зависит от выработки эстрогена

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Елена Малышева: до 50 лет женщины лучше защищены от инфарктов чем мужчины из-за выработки эстрогена.

Профессор Малышева рассказала, что защита женщин от инфарктов меняется с возрастом, и на это влияет меняющаяся с годами выработка гормона эстрогена.

«Работа женской сердечно-сосудистой системы отличается от мужской тем, что обусловлена активной выработкой эстрогена», - заявила медик и телеведущая.

Интенсивность производства эстрогена в женском теле тесно связана с фертильностью и старением. По мере приближения менопаузы гормон вырабатывается все слабее, пока практически не прекращается полностью. Благодаря его действию в сосудах вырабатывается окись азота – соединение, которое расслабляет сосудистую ткань и помогает сосудам лучше расширяться во время притока крови. Таким образом лучше сохраняется состояние сосудов, снижается риск инфарктов и инсультов.

Но с возрастом защита женщин от инфарктов ухудшается.

«Женщины в возрасте до 50 лет реже сталкиваются с инфарктом и инсультом, но затем выработка эстрогена уменьшается, что негативно влияет на их здоровье», - об этом в беседе с Малышевой сообщил кардиолог Герман Гандельман.

Медик отметил, что женщинам в отличие от мужчин свойственно более частое сердцебиение, и нормой для них является более динамичный пульс.

«Женское сердце же сокращается чаще и слабее».

Такая особенность делает его более уязвимым в условиях физических нагрузок.

Кроме того, у женщин и мужчин по-разному проявляются сердечные боли. Женщины обычно страдают от поражения мелких сосудов, и их ощущения могут не иметь той силы, с какой они проявляются у мужчин. При инфаркте у женщин значительно чаще возникают атипичные болевые симптомы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Михаил Гинзбург посоветовал для продления жизни сокращать с возрастом калорийность своего рациона.

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Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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Теги : болезни сердца, женщины и мужчины, Елена Малышева
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