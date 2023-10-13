Врач Гинзбург: снижение калорийности блюд с возрастом помогает продлению жизни

«Как не стареть слишком быстро, сохранять активность и эффективность даже в преклонном возрасте? В первую очередь нужно замедлить появление возрастных изменений, ограничив калорийность питания», - поделился мнением Гинзбург.

«Чтобы снизить калорийность блюд, можно отказываться от некоторых приемов пищи, есть малыми порциями, рано ужинать», - дополнил специалист.

Врач Гинзбург поделился принципами питания, которое ассоциируется с долголетием. Эксперт констатировал: в первую очередь, нужно практиковать умеренность в употреблении количества еды. Снижение калорийности блюд с возрастом помогает продлению жизни, подчеркнул он, выступив в «Яндекс. Дзен».Медик добавил, что питание многих россиян делает нездоровым присутствие в нем большого количества сладких и жирных блюд. Эксперт констатировал: их употребление мешает контролировать сытость, и их количество в рационе должно быть строго минимальным. Подобная пища вызывает резкие колебания уровня сахара в крови, последствием которых становятся повышенный аппетит и сильный голод, побуждающие человека жадно набрасываться на еду, переедать. Гинзбург порекомендовал для продления жизни сократить в рационе содержание продуктов, которым присущ высокий гликемический индекс, – это все сладкое, белый хлеб, выпечка и мучные блюда, приготовленные с маслом рис и картофель. Эксперт заявил, что пристрастие к подобной еде после 40 лет содействует заболеваемости раком.С каждым приемом пищи следует употреблять овощи и постный белок – это помогает сделать рацион в целом менее калорийным, препятствует вспышкам повышенного аппетита. По возможности следует есть бобовые, заменять ими ту же картошку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Марк Гадзиян назвал лишний жир в организме его главным «убийцей».

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