Худеем с помощью овсянки: диетолог рассказала о диете, которая поможет похудеть осенью

Это делает овес суперпродуктом

"Клетчатка обеспечивает медленно повышение уровня сахара в крови и, таким образом, об. Причина этого в том, что оно мешает вам этот сахар получить в избыточном количестве", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Минералы и витамины, содержащиеся в овсе, также обеспечивают крепкие волосы и здоровые ногти".





Наращивание мышечной массы благодаря овсу

Вот как можно приготовить низкокалорийную осеннюю кашу

"Несмотря на то, что каша в целом полезна, вам следует обращать внимание на калорийность отдельных ингредиентов, если вы хотите похудеть с помощью каши", - сказала диетолог.

Диета на овсянке: эти ингредиенты нужны на 1 порцию

50 г овсяных хлопьев

1 щепотка соли

130 мл воды

Начинки на ваш выбор (например, сезонные фрукты или орехи).



Вот как готовить кашу

Нагрейте воду в чайнике. Положите овсяные хлопья в миску со щепоткой соли и залейте их кипятком. Хорошо перемешайте кашу до получения сметанообразной консистенции и подождите минут 10. Теперь добавьте в кашу любимые начинки – наслаждайтесь едой.





Вот как диета на кашах помогает похудеть

"Каша на завтрак в сочетании с низкокалорийной, богатой питательными веществами и сбалансированной диетой ниже ваших потребностей в калориях поможет вам похудеть", - объясняет врач-диетолог Пономарева.

Каша очень популярна на завтрак у многих людей. Каша, посыпанная сезонными фруктами или небольшим количеством меда, не только имеет приятный вкус, но и надолго сохраняет чувство сытости. Мы расскажем вам, как добиться долгосрочного успеха в похудении с помощью каши на завтрак.Большая часть его связана со многими кухнями мира, но главное она является настоящим суперпродуктом. Существует также длинное углеродное волокно, которое можно поместить к высококачественным углеводом.Овес также очень сытный, потому что он разбухает в желудке. Еще один плюс суперфуда: он стимулирует пищеварение.Овес также не дает организму слишком быстро разрушать мышцы. Особенно при строгих диетах можно быстро потерять мышечную массу.Как и в любой диете, в диете на овсяной каше решающее значение имеют калории.В зависимости от того, как вы готовите кашу, она может содержать разное количество калорий и микроэлементов. Каша из овсянки и воды имеет наименьшее количество калорий, но также содержит меньше белка и клетчатки, чем версии с фруктовыми начинками и ореховым маслом.Такая диета не предполагает замену каждого приема пищи кашей. Каша предназначена для того, чтобы начать день с низким содержанием калорий, но при этом богатым питательными веществами, и сохранять чувство сытости на долгое время.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые нужно есть перед сном.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.