Худеем с помощью овсянки: диетолог рассказала о диете, которая поможет похудеть осенью
Вы любите каши и хотите сбросить несколько килограммов? Тогда диета на кашах именно для вас. С этой осенней диетой вам не придется голодать и вы сможете добиться долгосрочного успеха в снижении веса.
Каша очень популярна на завтрак у многих людей. Каша, посыпанная сезонными фруктами или небольшим количеством меда, не только имеет приятный вкус, но и надолго сохраняет чувство сытости. Мы расскажем вам, как добиться долгосрочного успеха в похудении с помощью каши на завтрак.
Это делает овес суперпродуктом
Большая часть его связана со многими кухнями мира, но главное она является настоящим суперпродуктом. Существует также длинное углеродное волокно, которое можно поместить к высококачественным углеводом.
"Клетчатка обеспечивает медленно повышение уровня сахара в крови и, таким образом, об. Причина этого в том, что оно мешает вам этот сахар получить в избыточном количестве", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Овес также очень сытный, потому что он разбухает в желудке. Еще один плюс суперфуда: он стимулирует пищеварение.
"Минералы и витамины, содержащиеся в овсе, также обеспечивают крепкие волосы и здоровые ногти".
Наращивание мышечной массы благодаря овсу
Овес также не дает организму слишком быстро разрушать мышцы. Особенно при строгих диетах можно быстро потерять мышечную массу.
Вот как можно приготовить низкокалорийную осеннюю кашу
Как и в любой диете, в диете на овсяной каше решающее значение имеют калории.
"Несмотря на то, что каша в целом полезна, вам следует обращать внимание на калорийность отдельных ингредиентов, если вы хотите похудеть с помощью каши", - сказала диетолог.
В зависимости от того, как вы готовите кашу, она может содержать разное количество калорий и микроэлементов. Каша из овсянки и воды имеет наименьшее количество калорий, но также содержит меньше белка и клетчатки, чем версии с фруктовыми начинками и ореховым маслом.
Диета на овсянке: эти ингредиенты нужны на 1 порцию
- 50 г овсяных хлопьев
- 1 щепотка соли
- 130 мл воды
- Начинки на ваш выбор (например, сезонные фрукты или орехи).
Вот как готовить кашу
- Нагрейте воду в чайнике.
- Положите овсяные хлопья в миску со щепоткой соли и залейте их кипятком.
- Хорошо перемешайте кашу до получения сметанообразной консистенции и подождите минут 10. Теперь добавьте в кашу любимые начинки – наслаждайтесь едой.
Вот как диета на кашах помогает похудеть
Такая диета не предполагает замену каждого приема пищи кашей. Каша предназначена для того, чтобы начать день с низким содержанием калорий, но при этом богатым питательными веществами, и сохранять чувство сытости на долгое время.
"Каша на завтрак в сочетании с низкокалорийной, богатой питательными веществами и сбалансированной диетой ниже ваших потребностей в калориях поможет вам похудеть", - объясняет врач-диетолог Пономарева.
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