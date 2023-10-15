Первые признаки деменции в речи человека – разные виды по-разному влияют на речь

«При болезни Альцгеймера способность человека формировать речь сама по себе не страдает до более поздних стадий заболевания, но проблемы с памятью, лежащие в основе этого заболевания, приводят к повторяющейся речи. Проблемы с языком и общением могут быть ранними симптомами некоторых более редких видов деменции, таких как лобно-височная или семантическая деменция. Часто бывает, что на ранних стадиях болезни человеку сложно найти правильное слово для описания чего-либо, и он пытается компенсировать это, используя более простые или менее точные слова. Слабоумие, поражающее переднюю часть мозга, может вызвать изменения личности, которые могут отражаться в речи, например, в неуместных или социально нечувствительных комментариях», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Другие признаки лобно-височной деменции

«Конкретные примеры проблем с памятью, изменений поведения и потери навыков или способностей действительно полезны для врача».

Своевременная диагностика деменции может помочь принять важные решения о поддержке лечения и ухода. Чтобы это произошло, важно распознать самые ранние признаки.Первые признаки деменции могут проявляться в речевых и языковых способностях человека. И разные типы деменции могут по-разному влиять на речь.Болезнь Альцгеймера вызывает наиболее распространенный тип деменции.Проблемы с речью могут возникнуть из-за того, что человек не понимает, что ему говорят. Иногда это называется «рецептивной» проблемой.Трудности могут возникнуть из-за «экспрессивных» трудностей, когда человек понимает вопрос, но не может подобрать правильные слова для ответа. Подобные проблемы называются дисфазиями. Все эти проблемы могут привести к замешательству, разочарованию или дезорганизации.Ранние признаки лобно-височной деменции могут привести к изменениям личности. Причина такого поведения в том, что деменция вызывает недостаток социального понимания или осведомленности. Часто пациенты с деменцией могут отпускать неуместные шутки и/или проявлять недостаток такта. Люди могут начать делать «бесчувственные» высказывания или шутки или даже думать, что другие «бесчувственны».Если вы подозреваете, что у вас или у вашего близкого человека деменция, важно поговорить с медицинским работником, чтобы оценить и диагностировать это состояние.Запишитесь на прием к своему терапевту, чтобы обсудить ваши проблемы. Перед визитом составьте список симптомов, которые вы заметили, когда они начались и что вас беспокоит. Это поможет вам предоставить как можно больше информации во время визита.Ранее МедикФорум писал о том, что нехарактерное для человека поведение может возникать при инсульте.

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