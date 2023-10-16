Один из первых признаков деменции появляется во время приготовления пищи - врач
Человеку с деменцией также может начать нравиться еда, которая ему раньше не нравилась.
Деменция — это синдром, связанный с продолжающимся упадком мозга, который часто приводит к проблемам с памятью и изменениям в поведении.
Хотя лекарства от деменции не существует, людям, живущим с ней, доступны методы лечения и поддержка.
По этой причине, чем раньше вы сможете выявить какие-либо симптомы и обратиться за профессиональной помощью, тем лучше.
«Частые ранние» признаки деменции включают потерю памяти и изменения настроения.
Однако врач пояснил, что у некоторых людей во время приготовления пищи могут проявляться признаки слабоумия. Он предупредил, что при деменции могут измениться не только вкусы людей, но и способность готовить еду по тем же стандартам, что и раньше.
«Некоторые типы деменции, например, поражающие переднюю часть мозга, могут влиять на предпочтения в еде – например, на более позднем этапе жизни у них появляется пристрастие к сладкому. Но обычно это не первый симптом деменции. По мере развития деменции это может повлиять на аппетит, глотание или воспоминания о недавнем приеме пищи», - говорит врач-невролог Павлов Вячеслав специально для МедикФорум.
Но изменения в том, как кто-то готовит ужин, могут появиться раньше, чем изменения в его вкусах, сказал он.
«Одна из проблем, которую можно заметить на раннем этапе, — это трудности в планировании и организации. Это называется «исполнительной функцией. Что касается еды и приема пищи, деменция может повлиять на способность человека готовить. Сам того не осознавая, когда вы готовите еду, вы на самом деле задействуете много умственных способностей».
Вам нужно организовать время выполнения множества различных задач и объединить их во время еды.
Слабоумие может проявиться, когда кто-то, кто был очень хорошим поваром, теперь изо всех сил пытается приготовить еду в соответствии со своими прежними высокими стандартами.
Изменение вкусов человека может означать, что он теперь ест продукты, которые идут вразрез с личными убеждениями.
«У человека с деменцией могут начаться изменения в восприятии вкуса».
Они могут начать наслаждаться вкусами, которые им никогда раньше не нравились, или не любить продукты, которые им всегда нравились.
Иногда люди с деменцией делают выбор продуктов питания, который не соответствует их обычным убеждениям или предпочтениям. Например, человек, который всю жизнь был вегетарианцем, может захотеть есть мясо.
Если вы подозреваете, что у вас или у вашего близкого человека деменция, «важно» поговорить с медицинским работником, чтобы оценить и диагностировать это состояние.
«Назначьте встречу со своим терапевтом, чтобы обсудить ваши проблемы».
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