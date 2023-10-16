Один из первых признаков деменции появляется во время приготовления пищи - врач

«Некоторые типы деменции, например, поражающие переднюю часть мозга, могут влиять на предпочтения в еде – например, на более позднем этапе жизни у них появляется пристрастие к сладкому. Но обычно это не первый симптом деменции. По мере развития деменции это может повлиять на аппетит, глотание или воспоминания о недавнем приеме пищи», - говорит врач-невролог Павлов Вячеслав специально для МедикФорум.

«Одна из проблем, которую можно заметить на раннем этапе, — это трудности в планировании и организации. Это называется «исполнительной функцией. Что касается еды и приема пищи, деменция может повлиять на способность человека готовить. Сам того не осознавая, когда вы готовите еду, вы на самом деле задействуете много умственных способностей».

«У человека с деменцией могут начаться изменения в восприятии вкуса».

«Назначьте встречу со своим терапевтом, чтобы обсудить ваши проблемы».

Деменция — это синдром, связанный с продолжающимся упадком мозга, который часто приводит к проблемам с памятью и изменениям в поведении.Хотя лекарства от деменции не существует, людям, живущим с ней, доступны методы лечения и поддержка.По этой причине, чем раньше вы сможете выявить какие-либо симптомы и обратиться за профессиональной помощью, тем лучше.«Частые ранние» признаки деменции включают потерю памяти и изменения настроения.Однако врач пояснил, что у некоторых людей во время приготовления пищи могут проявляться признаки слабоумия. Он предупредил, что при деменции могут измениться не только вкусы людей, но и способность готовить еду по тем же стандартам, что и раньше.Но изменения в том, как кто-то готовит ужин, могут появиться раньше, чем изменения в его вкусах, сказал он.Вам нужно организовать время выполнения множества различных задач и объединить их во время еды.Слабоумие может проявиться, когда кто-то, кто был очень хорошим поваром, теперь изо всех сил пытается приготовить еду в соответствии со своими прежними высокими стандартами.Изменение вкусов человека может означать, что он теперь ест продукты, которые идут вразрез с личными убеждениями.Они могут начать наслаждаться вкусами, которые им никогда раньше не нравились, или не любить продукты, которые им всегда нравились.Иногда люди с деменцией делают выбор продуктов питания, который не соответствует их обычным убеждениям или предпочтениям. Например, человек, который всю жизнь был вегетарианцем, может захотеть есть мясо.Если вы подозреваете, что у вас или у вашего близкого человека деменция, «важно» поговорить с медицинским работником, чтобы оценить и диагностировать это состояние.Ранее МедикФорум писал о том, что зябкость у пожилых может указывать на анемию и проблемы с сосудами.

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