Первые признаки деменциии, которые появляются в компании друзей

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Первые признаки деменциии, которые появляются в компании друзей


Важно обратиться за медицинской помощью, если вы считаете, что у кого-то проявляются признаки деменции, сказала врач.


Деменция — это синдром или группа связанных симптомов, связанных с продолжающимся упадком мозга.

Чаще всего от него страдают люди старше 65 лет, а это означает, что его часто можно принять за нормальные проблемы с памятью, связанные с старением.

Однако существуют определенные проблемы с памятью, которые следует изучить, поскольку они могут сигнализировать о слабоумии.
Хотя лекарства от деменции не существует, существуют методы лечения и поддержка, позволяющие поставить диагноз, важный для качества жизни человека.

Врач-невролог рассказала о признаках деменции, на которые следует обратить внимание.

Она сказала, что первым признаком проблем с памятью, связанных с деменцией, может быть забвение выполнять повседневные задачи.

«Иногда люди замечают, что забывают выполнить определенные задачи, например, принять утренние таблетки», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Однако первые признаки деменции наиболее заметны в социальных условиях, предупредила Алехина.

«Первые признаки деменции чаще всего возникают в ходе социальных взаимодействий – когда вы задаете один и тот же вопрос, забываете ответы или не запоминаете встречи. И их подбирают друзья или родственники».

Людям с деменцией может быть «трудно» следить за разговором или находить правильное слово, что может привести к трудностям в общении с друзьями.

По мнению врача, «повторяющиеся вопросы» также являются признаком болезни Альцгеймера – разновидности деменции. Лобно-височная деменция также может вызывать симптомы, применимые к социальным условиям. К ним относятся изменения личности. 

«Снижение чувствительности к чувствам других людей, из-за чего люди кажутся холодными и бесчувственными».

Некоторые люди с лобно-височной деменцией могут проявлять недостаток социальной осведомленности.

«Неуместные шутки или проявление отсутствия такта, хотя некоторые люди могут стать очень замкнутыми и апатичными».
Они также могут сказать: «Трудно найти нужные слова или понять их».

Что делать, если у кого-то проявляются признаки деменции


Если вы подозреваете, что у вас или у вашего близкого человека деменция, важно поговорить с медицинским работником, чтобы оценить и диагностировать это состояние.

Она посоветовала записаться на прием к терапевту, чтобы обсудить проблемы.

«Перед приемом составьте список симптомов, которые вы заметили, когда они начались и все, что вас беспокоит. Это поможет вам предоставить как можно больше информации во время визита».


Другие симптомы деменции включают:
  • Потеря памяти
  • Трудности с концентрацией внимания
  • Вам трудно выполнять привычные повседневные задачи, например, вы не можете найти правильную сдачу при покупке
  • Путаница во времени и месте
  • Настроение меняется.

Ранее МедикФорум писал о необычных признаках инсульта.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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