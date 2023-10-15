Первые признаки деменциии, которые появляются в компании друзей
Важно обратиться за медицинской помощью, если вы считаете, что у кого-то проявляются признаки деменции, сказала врач.
Деменция — это синдром или группа связанных симптомов, связанных с продолжающимся упадком мозга.
Чаще всего от него страдают люди старше 65 лет, а это означает, что его часто можно принять за нормальные проблемы с памятью, связанные с старением.
Однако существуют определенные проблемы с памятью, которые следует изучить, поскольку они могут сигнализировать о слабоумии.
Хотя лекарства от деменции не существует, существуют методы лечения и поддержка, позволяющие поставить диагноз, важный для качества жизни человека.
Врач-невролог рассказала о признаках деменции, на которые следует обратить внимание.
Она сказала, что первым признаком проблем с памятью, связанных с деменцией, может быть забвение выполнять повседневные задачи.
«Иногда люди замечают, что забывают выполнить определенные задачи, например, принять утренние таблетки», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Однако первые признаки деменции наиболее заметны в социальных условиях, предупредила Алехина.
«Первые признаки деменции чаще всего возникают в ходе социальных взаимодействий – когда вы задаете один и тот же вопрос, забываете ответы или не запоминаете встречи. И их подбирают друзья или родственники».
Людям с деменцией может быть «трудно» следить за разговором или находить правильное слово, что может привести к трудностям в общении с друзьями.
По мнению врача, «повторяющиеся вопросы» также являются признаком болезни Альцгеймера – разновидности деменции. Лобно-височная деменция также может вызывать симптомы, применимые к социальным условиям. К ним относятся изменения личности.
«Снижение чувствительности к чувствам других людей, из-за чего люди кажутся холодными и бесчувственными».
Некоторые люди с лобно-височной деменцией могут проявлять недостаток социальной осведомленности.
«Неуместные шутки или проявление отсутствия такта, хотя некоторые люди могут стать очень замкнутыми и апатичными».
Они также могут сказать: «Трудно найти нужные слова или понять их».
Они также могут сказать: «Трудно найти нужные слова или понять их».
Что делать, если у кого-то проявляются признаки деменции
Если вы подозреваете, что у вас или у вашего близкого человека деменция, важно поговорить с медицинским работником, чтобы оценить и диагностировать это состояние.
Она посоветовала записаться на прием к терапевту, чтобы обсудить проблемы.
«Перед приемом составьте список симптомов, которые вы заметили, когда они начались и все, что вас беспокоит. Это поможет вам предоставить как можно больше информации во время визита».
Другие симптомы деменции включают:
- Потеря памяти
- Трудности с концентрацией внимания
- Вам трудно выполнять привычные повседневные задачи, например, вы не можете найти правильную сдачу при покупке
- Путаница во времени и месте
- Настроение меняется.
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