Врач рассказывает, когда затяжная болезнь является признаком рака

«Если вы плохо себя чувствуете в течение длительного периода времени, я советую поговорить с вашим терапевтом, чтобы узнать, что может быть причиной расстройства вашего тела», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Имейте в виду, что лимфома встречается довольно редко, поэтому статистически вероятность вашего заболевания связана с другой проблемой», — объяснил врач. «Я советую вам судить о продолжительности вашей болезни по среднему времени, в течение которого может возникнуть простуда или грипп. Семь-десять дней в настоящее время являются нормой для большинства людей, хотя возможно, что чувство усталости или простуды может длиться немного дольше».

«Другие симптомы зависят от того, в каком месте вашего тела находится инфекция – например, у вас может быть боль в ухе, кашель, боль в горле, боль при мочеиспускании или тошнота и диарея. Обратитесь к своему терапевту, если вы обеспокоены тем, что вам не становится лучше после незначительной инфекции».

«Если у вас в груди или животе опухоль или боль, это также может быть потенциальным признаком лимфомы», - советует Воробьев.

Это то время года, когда многие из нас страдают от сезонных заболеваний, таких как простуда или грипп.Они часто легкие, и, если у вас в целом хорошее здоровье, обычно не о чем беспокоиться. Однако если восстановление занимает больше времени, чем обычно, это может быть признаком того, что что-то не так.Плохое самочувствие в течение «длительного» периода времени может сигнализировать о смертельном раке.Врач предупредил, что это один из характерных признаков лимфомы.Лимфома — это рак, который начинается в клетках лимфатической системы — сети трубок по всему телу, которая помогает бороться с инфекцией или заболеванием. Таким образом, рак лимфатической системы может сделать вас особенно уязвимым для болезней.Однако он сказал, что болезнь «редкая», но рекомендовал обратить внимание на то, как долго длится ваша болезнь.Наличие лимфомы может означать, что ваша иммунная система ослаблена. Обычно лейкоциты борются с инфекциями. Если у вас лимфома, вместо здоровых лейкоцитов вырабатываются раковые лейкоциты (которые составляют лимфому).Это может привести к более легкому развитию инфекций. Инфекции могут быть более серьезными или длиться дольше, чем обычно. Инфекции часто вызывают повышение температуры, ощущение жара и дрожи.Онколог также посоветовал выявить наиболее распространенные признаки лимфомы.Поскольку лимфома — это рак лимфатической системы, опухшие лимфатические узлы обычно являются одним из первых признаков развития этого типа рака. Другие признаки включают ночную потливость, зуд, потерю веса и усталость.При поиске опухших лимфатических узлов, чтобы обнаружить вероятность лимфомы, проверьте пах, шею и подмышки на предмет сильного отека, поскольку это наиболее распространенные места, где возникают эти симптомы.Если у вас возникли какие-либо симптомы лимфомы, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.Ранее МедикФорум писал о том, что зябкость у пожилых может указывать на анемию и проблемы с сосудами.

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