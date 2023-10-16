Невролог Калмыкова: мушки перед глазами могут возникать при анемии и сахарном диабете

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мушки перед глазами

Невролог Ольга Калмыкова: помимо резкой смены положения тела, к появлению мушек в глазах могут привести серьезные болезни.

Если резко изменить положение тела либо поднять тяжесть, то можно ощутить, как перед глазами мелькают темные точки. Чаще всего так называемые мушки возникают именно в связи с этими обстоятельствами, рассказала невролог Калмыкова радио Sputnik.

Но в то же время врач предупредила, что иногда мелькание таких мушек перед глазами может быть связано с развитием серьезных заболеваний.

Одной из их причин могут быть изменения артериального давления. При его резком повышении или наоборот, при снижении и развитии артериальной гипотензии, можно увидеть мелькание мушек.

Также, добавила невролог Калмыкова: мушки в глазах могут возникать при анемии и сахарном диабете, болезнях глаз, мигрени.

«Следует проконсультироваться с терапевтом, если мушки перед глазами появляются чаще трех-четырех раз в месяц», - подчеркнула специалистка.

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Ольга Калмыкова
Ольга Калмыкова
Здоровье
врач-невролог
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