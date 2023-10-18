6 признаков, что вы принимаете слишком много мелатонина - рассказывает врач

«В России мелатонин доступен без рецепта, и перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом общей практики или фармацевтом. Для большинства взрослых типичная доза составляет от 0,2 мг до 5 мг, и важно отметить, что больше не обязательно означает лучше, и доза обычно зависит от того, для чего вы ее используете», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Нарушения сна: по иронии судьбы, передозировка может привести к нарушению сна или необычным сновидениям.

Сонливость: одним из наиболее распространенных побочных эффектов приема слишком большого количества мелатонина является сонливость или разбитость на следующий день.

Головная боль: некоторые люди могут испытывать головные боли.

Головокружение: чрезмерное употребление может привести к ощущению головокружения или дурноты.

Тошнота и спазмы желудка. Некоторые люди могут испытывать дискомфорт в желудке, спазмы или тошноту.

Сухость во рту, сухая кожа.

«Непрерывное использование следует обсудить с врачом», — сказала она.

«Большие дозы мелатонина могут усиливать действие других седативных или антикоагулянтных препаратов. Он также может мешать действию лекарств от диабета, высокого кровяного давления и других. Поэтому очень важно проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать прием добавок».

Мелатонин — это естественный гормон в организме, который помогает регулировать сон. Ночью уровень мелатонина начинает повышаться, побуждая ваше тело расслабиться и, в конечном итоге, заснуть.Благодаря этим способностям мелатонин также был превращен в форму таблеток, обещающих бороться с нарушениями сна.Хотя желание крепко спать иногда может быть сильнее, чем соблюдение правильной дозировки, врач предупредила, что слишком большой прием не принесет вреда для вашего здоровья.Врач пояснила, что прием слишком большого количества популярного "снотворного" может спровоцировать следующие побочные эффекты и потенциальные риски для здоровья:Андреева не единственная, кто предупреждает о побочных эффектах, связанных с снотворным. Исследования показывают, чтоХотя мелатонин обычно считается безопасным для краткосрочного применения, долгосрочные эффекты приема снотворного «не так хорошо изучены».Еще один риск, связанный с снотворным, — это его взаимодействие с другими лекарствами.Кроме того, беременные и кормящие женщины также должны быть осторожны с мелатонином.Влияние мелатонина на развитие плода и младенцев недостаточно изучено, поэтому беременным и кормящим женщинам часто рекомендуется избегать приема мелатонина.Ранее МедикФорум писал об опасности хлеба из рафинированной муки.

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