Чрезмерный прием мелатонина может вызвать 4 проблемы со здоровьем

«Если вы страдаете от бессонницы, врач может прописать вам его синтетическую версию, чтобы помочь вам быстрее заснуть», - говорит врач общей практики Александрова Елена специально для МедикФорум.

«Прием слишком большого количества мелатонина может привести к чрезмерной усталости и вялости, головным болям, а в некоторых случаях даже к проблемам с желудком».

Чувство сонливости или усталости в дневное время

Головная боль

Боли в животе

Чувство тошноты

Чувство головокружения

Чувство раздражительности или беспокойства

Сухость во рту

Сухая или зудящая кожа

Боли в руках или ногах

Странные сны или ночная потливость.

Как улучшить свой сон без мелатонина





"Моим личным фаворитом является версия ZMA, которая состоит из аспартата цинка и магния".

"Никаких телефонов, телевизоров и ничего больше".

Мелатонин — это гормон, который естественным образом вырабатывается в вашем организме. Когда темнеет, ваше тело увеличивает выработку гормона сна.Хотя это и не заставляет вас заснуть, повышение уровня приводит вас в состояние тихого бодрствования, которое способствует засыпанию глаз.Благодаря этим способностям мелатонин также был превращен в добавку, обещающую бороться с нарушениями сна.Хотя мелатонин является эффективным средством от проблем со сном, врач общей практики объяснила, что «нет необходимости» принимать его в качестве ежедневной добавки.На самом деле, по словам эксперта, маленькая таблетка несет в себе целый список связанных с ней рисков для здоровья.Однако эксперт посоветовал не принимать слишком много искусственного гормона сна.Врач Александрова не единственная, кто предупреждает о рисках для здоровья, связанных с популярной добавкой для сна.Мелатонин может вызывать безумные сны, усталость по утрам и даже падения у пожилых людей. Мелатонин может вызывать некоторые побочные эффекты, но у большинства людей их нет.Рекомендуется обратиться к врачу или фармацевту, если побочные эффекты беспокоят вас и не проходят.Хотя регулирование температуры в помещении может быть не самой простой задачей, это действительно может иметь значение для вашего сна.Согласно научным данным, правильная температура сна должна составлять от 16 до 20 градусов по Цельсию.Еще один совет врача предполагает прием добавок магния, которые можно найти в различных таблетках или напитках.Совет врача: отправляйтесь в вашу спальню только тогда, когда вы будете готовы лечь спать. Обманите свой мозг, заставив думать, что кровать предназначена только для сна.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые стоит есть перед сном, если вы боритесь с бессонницей.

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