Врач предупреждает о признаке на шее, который говорит о возможной гипертонии

«Высокое кровяное давление (или гипертония) известно как «тихая болезнь», потому что вы можете вообще не чувствовать никаких симптомов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Умеренные или сильные головные боли

Беспокойство

Одышка

Носовые кровотечения

Сердцебиение.

"Это может указывать на то, что вы уже какое-то время живете с высоким кровяным давлением", - сказала Андреева.

Сердечное заболевание

Сердечные приступы

Штрихи

Сердечная недостаточность

Периферические артериальные заболевания

Аневризмы аорты

Болезнь почек

Сосудистая деменция.

Где проверить давление

В кабинете терапевта

В некоторых аптеках.

Что вызывает высокое кровяное давление?

"Факторы включают высокий уровень стресса, ожирение, возраст старше 65 лет и недостаточную физическую активность", - утверждает врач.

"Дополнительные меры будут включать здоровое питание и снижение уровня стресса", - советует врач Андреева.

Врач рассказала о предупреждающим знаке, который нельзя игнорировать, потому что это может быть симптомом смертельной болезни. От этого опасного для жизни состояния страдают около миллионы людей во всем мире, но большинство не знает, что у них есть эта болезнь.Однако могут быть некоторые заметные признаки высокого кровяного давления, если вы знаете, что ищете. Одним из заметных симптомов высокого кровяного давленияЕсли вам не проверяли артериальное давление в течение прошлого года, крайне важно, чтобы вы прошли проверку.Высокое кровяное давление создает чрезмерную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце, мозг, почки и глаза.Тонометры также можно купить в аптеках, а это значит, что вы можете проверить свои показания, не выходя из собственного дома.Хотя единой причины повышения артериального давления не существует, существует множество факторов, которые могут привести к развитию этого заболевания.а также потребляет слишком много соли, также подвергаются риску высокого кровяного давления.Независимо от того, диагностировано ли у вас высокое кровяное давление или нет, лучший способ позаботиться о себе — этоЗдоровые способы улучшить кровяное давление включают физические упражнения не менее 150 минут в неделю и отказ от курения.Ранее МедикФорум писал о завтраке, который нельзя есть сердечникам.

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