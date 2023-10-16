Врач Кашух: многие традиционные блюда для завтрака не подходят сердечникам

«Многие традиционные блюда для завтрака, например яичница с беконом или блинчики, не рекомендованы людям с повышенным артериальным давлением», - отметила медик в разговоре с «Газетой.Ru».

«Для поддержания здоровья сосудов и снижения риска инфаркта или инсульта рекомендуется есть как можно меньше соли, а также снизить потребление животных жиров, промышленных десертов и сладких напитков», - поделилась эксперт.

порция зелени, включая листовые салаты;

орехи и семена;

не слишком соленая красная рыба;

цельнозерновой хлеб;

натуральный йогурт без сахара;

каша из цельной крупы.

Врач Кашух констатировала, что на завтрак в семьях могут употребляться блюда, которые не подходят людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.По словам Кашух, в названных вариантах завтрака содержится высокая концентрация «плохого» холестерина, ухудшающего состояние кровеносных сосудов и повышающего риски нарушений сердечно-сосудистого характера. Между тем, людям, уже имеющим проблемы с сердцем и сосудами, следует тщательно контролировать качество своего рациона, придерживаться определенных ограниченийКашух добавила, что в питании сердечников должны присутствовать овощи, цельнозерновые крупы, рыба, птица. Говоря об особенно полезных для укрепления сердца продуктах, врач порекомендовала употреблять листовую зелень, яблоки, орехи (лучше грецкие), жирную рыбу, кисломолочные продукты, ягоды.Что может входить в завтрак при гипертонии и болезнях сердца:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление фруктозы может серьезно навредить состоянию печени.

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