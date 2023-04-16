4 признака того, что ваше давление «сильно повышено или опасно для жизни» - врач Андреева

«Головные боли, одышка, боль в груди и носовые кровотечения обычно не возникают до тех пор, пока ваше кровяное давление не станет сильно высоким или опасным для жизни. Высокое кровяное давление является основным фактором риска развития сердечных заболеваний, таких как инсульты и сердечные приступы», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Вредным последствиям высокого кровяного давления обычно требуются годы, чтобы полностью проявиться. Когда ваше кровяное давление слишком высокое, оно напрягает ваше сердце, кровеносные сосуды и другие органы".

Есть «серьезные» признаки того, что у вас слишком высокое кровяное давление.Однако только потому, что у человека высокое кровяное давление, это не означает, что у него разовьются симптомы этого состояния. Многие люди чувствуют себя хорошо. Именно поэтому важно регулярно проверять свое кровяное давление, особенно если вам больше 40 лет.Высокое кровяное давление обычно развивается в течение нескольких лет, и поэтому обычно вы не замечаете никаких симптомов. Может потребоваться несколько десятилетий, чтобы состояние достигло достаточно серьезного уровня, чтобы симптомы стали очевидными, и даже тогда симптомы могут быть связаны с другими проблемам.Если это продолжится, это может увеличить риск потенциально опасных для жизни состояний. Примеры включают болезни сердца, сердечную недостаточность, инсульты, заболевания почек, аневризмы аорты и болезнь Альцгеймера.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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