Прием статинов может увеличить риск диабета 2 типа

"Новое исследование показало, что розувастатин может повысить риск развития диабета 2 типа", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Исследовательская группа изучила различия между двумя группами с точки зрения смертности от любой причины и частоты сердечных приступов, инсультов и коронарной реваскуляризации — процедур, позволяющих восстановить приток крови к частям сердца".

"Хотя ученые не обнаружили «заметных» различий между двумя группами по всем причинам смерти, сердечным приступам, инсультам или реваскуляризации, уровень сахара в крови создал разницу между двумя препаратами. В группе розувастатина наблюдался более высокий уровень развития диабета 2 типа по сравнению с группой аторвастатина".

«У людей с ишемической болезнью сердца розувастатин и аторвастатин показали сопоставимую эффективность с точки зрения совокупности причин смерти, инфаркта миокарда, инсульта или любой коронарной реваскуляризации. в течение трех лет. Розувастатин был связан с более низким уровнем ЛПНП [плохого] холестерина, но он вызывал более высокий риск развития нового сахарного диабета, требующего противодиабетических препаратов и хирургического вмешательства по поводу катаракты, чем аторвастатин».

Статины, предназначенные для снижения высокого уровня «плохого» холестерина, обычно являются первым пунктом назначения для пациентов с ишемической болезнью сердца.Хотя доказано, что маленькие таблетки эффективно снижают риск сердечных приступов или инсультов, один из них может быть не так благоприятен для уровня сахара в крови.При диабете 2 типа инсулин, который вырабатывает поджелудочная железа, либо не может работать эффективно, либо вы не можете производить его в достаточном количестве, что приводит к резкому повышению уровня сахара в крови.Исследовательская группа проанализировала результаты клинического исследования, в котором приняли участие 4400 взрослых с ишемической болезнью сердца в 12 больницах.В начале исследования участники были случайным образом распределены для ежедневного приема розувастатина или аторвастатина в течение трех лет.Также учитывались некоторые другие показатели здоровья, включая развитие диабета 2 типа, госпитализацию из-за сердечной недостаточности, крупных тромбов и хирургическое вмешательство по поводу катаракты.Кроме того, участники, принимавшие этот тип статинов, также чаще нуждались в операции по удалению катаракты. Однако другие показатели безопасности не различались между двумя группами.Несмотря на то, что исследование вызвало предупреждение, команда также признала ограничения, в том числе тот факт, что в исследование были включены только азиатские участники, а трехлетний период исследования, возможно, был относительно коротким, чтобы обнаружить долгосрочные эффекты двух типов статинов.Выводы «следует интерпретировать с осторожностью, и оправдано дальнейшее специальное расследование с более длительным периодом наблюдения.Статины, как и все лекарства, могут вызывать некоторые побочные эффекты, и вам следует обсудить преимущества и риски приема лекарств со своим врачомРанее МедикФорум писал о пользе употребления вареных яиц.

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