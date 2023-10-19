Прием статинов может увеличить риск диабета 2 типа
Статины, которые принимают примерно миллионы взрослых, являются одними из наиболее часто назначаемых препаратов, но один тип может представлять риск диабета.
Статины, предназначенные для снижения высокого уровня «плохого» холестерина, обычно являются первым пунктом назначения для пациентов с ишемической болезнью сердца.
Хотя доказано, что маленькие таблетки эффективно снижают риск сердечных приступов или инсультов, один из них может быть не так благоприятен для уровня сахара в крови.
"Новое исследование показало, что розувастатин может повысить риск развития диабета 2 типа", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
При диабете 2 типа инсулин, который вырабатывает поджелудочная железа, либо не может работать эффективно, либо вы не можете производить его в достаточном количестве, что приводит к резкому повышению уровня сахара в крови.
Исследовательская группа проанализировала результаты клинического исследования, в котором приняли участие 4400 взрослых с ишемической болезнью сердца в 12 больницах.
В начале исследования участники были случайным образом распределены для ежедневного приема розувастатина или аторвастатина в течение трех лет.
"Исследовательская группа изучила различия между двумя группами с точки зрения смертности от любой причины и частоты сердечных приступов, инсультов и коронарной реваскуляризации — процедур, позволяющих восстановить приток крови к частям сердца".
Также учитывались некоторые другие показатели здоровья, включая развитие диабета 2 типа, госпитализацию из-за сердечной недостаточности, крупных тромбов и хирургическое вмешательство по поводу катаракты.
"Хотя ученые не обнаружили «заметных» различий между двумя группами по всем причинам смерти, сердечным приступам, инсультам или реваскуляризации, уровень сахара в крови создал разницу между двумя препаратами. В группе розувастатина наблюдался более высокий уровень развития диабета 2 типа по сравнению с группой аторвастатина".
Кроме того, участники, принимавшие этот тип статинов, также чаще нуждались в операции по удалению катаракты. Однако другие показатели безопасности не различались между двумя группами.
«У людей с ишемической болезнью сердца розувастатин и аторвастатин показали сопоставимую эффективность с точки зрения совокупности причин смерти, инфаркта миокарда, инсульта или любой коронарной реваскуляризации. в течение трех лет. Розувастатин был связан с более низким уровнем ЛПНП [плохого] холестерина, но он вызывал более высокий риск развития нового сахарного диабета, требующего противодиабетических препаратов и хирургического вмешательства по поводу катаракты, чем аторвастатин».
Несмотря на то, что исследование вызвало предупреждение, команда также признала ограничения, в том числе тот факт, что в исследование были включены только азиатские участники, а трехлетний период исследования, возможно, был относительно коротким, чтобы обнаружить долгосрочные эффекты двух типов статинов.
Выводы «следует интерпретировать с осторожностью, и оправдано дальнейшее специальное расследование с более длительным периодом наблюдения.
Статины, как и все лекарства, могут вызывать некоторые побочные эффекты, и вам следует обсудить преимущества и риски приема лекарств со своим врачом
Ранее МедикФорум писал о пользе употребления вареных яиц.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий