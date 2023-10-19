Этот вкусный фрукт и чай помогут вам быстрее уснуть и лучше выспаться - советует врач

«Было доказано, что употребление ананасов или свежего ананасового сока перед сном повышает маркеры мелатонина в мозге на 266%. Триптофан (аминокислота, присутствующая в ананасе) естественным образом повышает уровень мелатонина (гормон, который сигнализирует о сне). начало) и уровень серотонина в мозгу, вызывая ощущение успокоения, сна и расслабления», - говорит врач общей практики Завьялов Юрий специально для МедикФорум.

«Различные травяные чаи могут улучшить сон. Например, ромашковый и лавандовый чаи, а также чай из корня валерианы и коры магнолии Также важно поддерживать здоровый режим сна и устранять любые основные нарушения сна, если у вас постоянно возникают проблемы со сном», - советует врач Завьялов.

"Потратьте время на то, чтобы заварить чай, сесть и выпить его — это успокаивающее занятие, которое может способствовать сонливости, независимо от химических свойств травяного чая", - советует Завьялов.

Хороший ночной сон может быть невероятно важным. Плохой сон может повлиять на многие другие области вашего здоровья и благополучия.Если вы изо всех сил пытаетесь заснуть по ночам, может быть крайне важно найти корень проблемы и то, как вы можете помочь. Врач сказал, что решением проблемы может быть употребление большего количества определенных фруктов.Употребление ананаса перед сном поможет быстрее заснуть и спать намного глубже.Врач посоветовала есть ананас перед сном, если у них проблемы со сном, поскольку он увеличивает выработку мелатонина, гормона сна.Помимо повышения выработки мелатонина, высокое содержание воды в ананасе может помочь поддерживать ваше тело в отличной форме и позволить вам спокойно спать, что приводит к улучшению ночного сна в целом. Более того, ананас также обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь вам во время сна, особенно если вы часто просыпаетесь из-за боли.Однако Завьялов настаивал на том, что употребление ананаса не является волшебным решением проблем со сном. Эксперт заявил, что употребление одного только ананаса вряд ли окажетЕсли вы отчаянно нуждаетесь в снотворном, врач предлагает попробовать «варианты, более известные своими свойствами, способствующими сну», такие как теплоеИсследования показали, что травяной чай, а также связанные с ним ритуалы и практики способствуют расслаблению и помогают людям заснуть. При этом ритуальный аспект употребления чая может быть более важным, чем его химические соединения.Ранее МедикФорум писал о том, что употребление вареных яиц способствует продлению жизни.

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