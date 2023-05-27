Врач Андреева рассказала о 5 правилах, которые помогают при бессоннице

Самый популярный ритуал перед сном

Эти ритуалы перед сном должны действительно помочь

"Телевизоры, компьютеры и смартфоны гарантируют, что вы не устанете. Но что действительно может помочь вам заснуть? Поскольку на продолжительность и качество сна влияет множество разных факторов, единого решающего совета не существует", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Всегда вставайте в одно и то же время.

Ложитесь спать только тогда, когда вы действительно устали и хотите спать.

Делайте расслабляющие упражнения перед сном.

Регулярно делайте физические упражнения, но делать это следует как минимум за два-три часа до сна.

Кофеин запрещен за четыре часа до сна.

Не курите непосредственно перед сном.

Избегайте дневного сна.

Пейте как можно меньше алкоголя.

Избегайте снотворного

От горячего молока с медом до медитации — советов, которые помогут вам заснуть, пруд пруди. Большинство людей немцев полагаются на совершенно неправильный режим сна: смотрят телевизор или утыкаются в смартфон.Несколько исследований показывают, что люди, которые перед сном регулярно подвергаются воздействию яркого комнатного света или света от телевизора, компьютера, смартфона, препятствуют выработке мелатонина.Врач советует уделять внимание хорошей гигиене сна, то есть поведению, способствующему здоровому сну.Ранее МедикФорум писал об опасности синдрома ночной еды.

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