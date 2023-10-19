Врач Гадзиян назвал тревожным симптомом ночные походы в туалет у мужчин после 40 лет

«Есть данные, что в 80-90 лет у 80% мужчин есть аденома простаты, а у 90% есть рак (он может быть клинически незначимым)», - поделился медик в своем Telegram.

«Сначала проявляется одно заболевание, а через какое-то время специалисты находят онкологию».

«Тревожный симптом – если человек часто встает ночью, просыпается, ощущая позывы в туалет».

«Даже если нет жалоб, каждый год сдавайте кровь на ПСА, это главный маркер ранней диагностики рака простаты», - поделился онкоуролог.

Врач Гадзиян напомнил, что для мужчин после 40 лет повышается риск подверженности двум опасным заболеваниям: аденома предстательной железы, а также рак этого органа. Еще более значительным такой риск становится, когда мужчинам исполняется 45 лет. Дальше, с возрастом, он лишь увеличивается.Гадзиян добавил, что аденома простаты и рак простаты могут присутствовать одновременно. Во многих случаях аденома простаты предшествует появлению злокачественной опухоли.Врач подчеркнул, что в зрелом возрасте мужчинам особенно важно следить за работой организма, чтобы вовремя замечать происходящие изменения. В частности, Гадзиян назвал тревожным симптомом ночные походы в туалет у мужчин после 40 лет.Другим тревожным симптомом для мужчин врач назвал затруднения, возникающие при опорожнении мочевого пузыря. При появлении названных признаков необходимо обращаться к специалистам, выяснять причину, выполнять необходимые анализы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гормональные изменения у женщин после 50 лет могут способствовать росту живота и веса.

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