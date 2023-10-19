Врач Пожалостина: учащенное мочеиспускание может возникнуть как ранний признак диабета

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ноги на полу туалета

Врач Ирина Пожалостина: у человека с диабетом может возникать ощущение сильной сухости во рту, не считая учащенного мочеиспускания.

Сахарный диабет – это в большинстве случаев диабет второго типа. Врач Пожалостина отметила, что начало этого заболевания, характеризуемого высоким уровнем сахара в крови, обычно бывает бессимптомным.

«Человека может абсолютно ничего не беспокоить», - сказала медик, беседуя с «Вечерней Москвой».

Если появляются заметные признаки диабета, то даже самые ранние из них обычно означают, что концентрация сахара в крови является очень высокой и в организме происходят разрушительные для него процессы. «Засахаренная» кровь, в первую очередь, негативно влияет на состояние сосудов и кровообращение, на состояние и функции нервов.

Среди ранних признаков диабета, которые можно заметить у человека, врач выделила учащенное мочеиспускание вместе с симптомами нехватки влаги в организме.

«При более значимом повышении уровня глюкозы крови могут появиться жажда, сухость во рту, учащенное мочеиспускание, зуд кожи и половых органов», - перечислила Ирина Пожалостина.

Врач напомнила, что развитие сахарного диабета второго типа обычно ассоциируется c потерей чувствительности клеток тела к инсулину и появлением у человека инсулинорезистентности. Этому нарушению как правило подвергаются люди с ожирением и очень большим обхватом талии.

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Ирина Пожалостина
Ирина Пожалостина
Здоровье
врач-диетолог, эндокринолог
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