Врач Романенко: боли на голодный желудок могут возникать из-за язвы

«Для язвы характерны боли на голодный желудок. То есть человек может ощущать дискомфорт перед едой или через два-три часа после нее. Пища в данном случае будет приносить облегчение», - уточнила медик в комментарии «Москве 24».

Врач-терапевт Романенко сообщила, что боли на голодный желудок у человека могут возникать из-за имеющейся язвы.Романенко добавила, что помимо болей на пустой желудок человек с язвой может жаловаться на участившуюся изжогу, отрыжку или подташнивание.Терапевт обратила внимание на то, что появление любых неблагополучных пищеварительных симптомов требует консультации с врачом. Что касается конкретно язвы, лечить ее необходимо, чтобы избежать опасных последствий, включая развитие внутреннего кровотечения или рака.Медик предупредила, что язва – это часто результат заражения бактерией хеликобактер пилори. В свою очередь, подверженность людей этой болезни желудка усиливают частые стрессы, нездоровое питание.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем часто скрываются за жалобами людей на холод и замерзание.

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