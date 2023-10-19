Врач Романенко: боли на голодный желудок могут возникать из-за язвы

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боль в животе

Врач Татьяна Романенко заявила, что «голодные» боли часто наблюдаются у людей с язвой желудка.

Врач-терапевт Романенко сообщила, что боли на голодный желудок у человека могут возникать из-за имеющейся язвы.

«Для язвы характерны боли на голодный желудок. То есть человек может ощущать дискомфорт перед едой или через два-три часа после нее. Пища в данном случае будет приносить облегчение», - уточнила медик в комментарии «Москве 24».

Романенко добавила, что помимо болей на пустой желудок человек с язвой может жаловаться на участившуюся изжогу, отрыжку или подташнивание.

Терапевт обратила внимание на то, что появление любых неблагополучных пищеварительных симптомов требует консультации с врачом. Что касается конкретно язвы, лечить ее необходимо, чтобы избежать опасных последствий, включая развитие внутреннего кровотечения или рака.

Медик предупредила, что язва – это часто результат заражения бактерией хеликобактер пилори. В свою очередь, подверженность людей этой болезни желудка усиливают частые стрессы, нездоровое питание.
 
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : язва желудка, боль в животе, Татьяна Романенко
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