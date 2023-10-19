Врач Савельева: состояние воздуха в автомобиле может влиять на развитие опасных болезней

«Оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажа и бензоапирен могут негативно повлиять на здоровье и вызвать серьезные хронические заболевания, включая рак легких», – поделилась Савельева с РИАМО.

Врач Савельева предупредила в интервью о негативном воздействии на организм воздуха, которым часто дышат люди за рулем. Медик отметила, что состояние воздуха в автомобиле может влиять на развитие опасных болезней. Специалистка объяснила, что в нем могут содержаться химические, потенциально токсичные вещества. Эти химикаты проникают в воздух автомобильных салонов в виде испарений, исходящих от тех искусственных материалов, которые используются для их облицовки.Терапевт добавила, что автолюбители также подвержены очень высокому риску вдыхания выхлопных газов. Последствием этого может стать развитие болезней сердечнососудистой системы, неврологических патологий.Врач подчеркнула, что салон автомобиля должен всегда тщательно проветриваться или очищаться фильтрующими устройствами. При этом важно помнить, что открытые окна и сквозняки или работающий кондиционер в машине тоже могут провоцировать проблемы со здоровьем. Самая распространенная – это миозит или воспаление мышц, при котором человек страдает от их скованности и боли, теряет возможность нормально двигаться и разгибаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему некоторые люди постоянно мерзнут и с трудом согреваются.

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